YENİ STADIN OTOPARKI GENİŞLETİLDİ

Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin Süper Lig’de tek temsilcisi olan Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Malatya Yeni Şehir Stadyumunun eksikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir gideriliyor. Yeni Şehir Stadının mevcut otoparkının yetersiz kalması nedeniyle taraftarlardan gelen yoğun talep sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, stadyumun doğu tarafındaki boş arsayı düzenleyerek otopark alanına dönüştürdü. Karayolları tarafından yapılan köprülü kavşak çalışmalarından çıkan toprakla sözkonusu alanda dolgu ve tesviye çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların devamında alana 2310 m3 stabilize malzeme serimi yaparak alanı kullanıma açtı. Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının daha rahat bir ortamda maçları takip etmesi için sezon başından beri yeni stadyuma önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde bir harcama yaptı.(Bülten -busabahmalatya.com)