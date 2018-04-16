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Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri

‘Paragrafı sevdiren Hoca’ olarak tanınan Yazar Hamza Kaya, Malatya’da Özel İbrahim Yücel Okullarında öğrenciler ile bir araya geldi.Özel İbrahim Yücel Okulları kampüsünde gerçekleşen ‘Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri’ne...

Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri

‘Paragrafı sevdiren Hoca’ olarak tanınan Yazar Hamza Kaya, Malatya’da Özel İbrahim Yücel Okullarında öğrenciler ile bir araya geldi.Özel İbrahim Yücel Okulları kampüsünde gerçekleşen ‘Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri’ne...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:15
Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri

‘Paragrafı sevdiren Hoca’ olarak tanınan Yazar Hamza Kaya, Malatya’da Özel İbrahim Yücel Okullarında öğrenciler ile bir araya geldi.

Özel İbrahim Yücel Okulları kampüsünde gerçekleşen ‘Yeni Sınav Sitemi ve Türkçe Paragraf semineri’ne konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Hamza Kaya katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Yazar Kaya, yeni sınav sisteminde öğrencilerin karşısına çıkabilecek yeni soru kalıpları ve yorucu paragraf sorularının çözümünde pratik yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Oldukça verimli geçen seminerin sonunda ise Yazar Kaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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