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Yeni Sanat Lisesi’nin Yolunu Genişletiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yapılan yeni Sanat Lisesi’nin yolunu genişletiyor.

Yeni Sanat Lisesi’nin Yolunu Genişletiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yapılan yeni Sanat Lisesi’nin yolunu genişletiyor.

22 Nisan 2018 Pazar 13:30
Yeni Sanat Lisesi’nin Yolunu Genişletiyor

Kent genelinde, çevre düzenleme, asfaltlama, yeni yol açma ve genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi eski poligon yolu üzerine yapılan yeni sanat lisesinin yolunu genişletiyor
Patika yolu 30 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi yolda şuana kadar bin 500 metreküp hafriyat ve toprak dolgu çalışması yaptı. 600 metre uzunluğundaki okul yolundaki çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, yol altyapı çalışmalarından sonra yolda asfaltlama çalışmaları yapacak.

BU YIL İÇİNDE TAMMALANACAK

600 metrelik bölümde kot farkını bazı noktalarda düşüren bazı noktalarda yükselten Büyükşehir Belediyesi okul yolunu bu yıl içerisinde tamamlayacak. 

Çamurlu bölgesindeki yeni yol açma çalışmalarından gayet memnun olduklarını belirten bölge sakinleri, Çamurlu mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda da büyük bir yol açtığını bu yolların bölgenin gelişimini hızlandırdığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Eski poligon ve çevresinde hatıra ormanlarının bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası yürüyüş ve koşu sporları için ideal bir yerdi. Dağ bisikletçileride buraya sık sık gelirler. Yeni sanat lisesinin yapılmasıyla birlikte yolun yapılması elzem hale gelmişti. Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz bu sorunu ortadan kaldırıyor. Yolu gören herkes buraya daha çok gelmek isteyecek. Emeği geçenlere birkez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dediler. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sanat LisesiMalatyaYol çalışması
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