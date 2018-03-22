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YENİ PROJE

Kayısının başkenti Malatya’da üreticilere önemli destekler sunacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinde imzalar atıldı.

YENİ PROJE

Kayısının başkenti Malatya’da üreticilere önemli destekler sunacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinde imzalar atıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 17:08
YENİ PROJE

Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezleri destekleme programında yer alan proje için Fırat Kalkınma Ajansında sözleşme imzalandı. FKA dönem başkanı olan Malatya Valisi Ali Kaban ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey arasında imzalanan sözleşme ile Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinde ilk adım atıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu lisanslı depoculuğun proje süresinin 36 ay olduğu belirtilirken projenin bütçesinin ise 18 milyon 886 bin 818 TL olduğu açıklandı.

Sözleşmelerin imzalandığı programında konuşan Vali Ali Kaban, Fırat Kalkınma Ajansı’nın bölgenin kalkınma ve kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade ederek “Bu kapsamda 2010 yılından itibaren kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere toplam 587 adet projeyle yaklaşık 90 milyon TL hibe desteği sağlandı. Fırat Kalkınma Ajansı, proje sahibi kurum ve kuruluşların eş finansmanı da dahil bölge ekonomisine yaklaşık 160 milyon TL civarında yatırım bütçesi kazandırmıştır” ifadelerine yer verdi. 


Vali Kaban, 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yer alan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi ile Malatya’nın en stratejik tarım ürünü olan kayısının bundan sonra kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanacağını ve daha iyi şartlarda pazarlanacağını dile getirdi. Projenin Malatya’nın kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacağını da aktaran Kaban, “Kayısıda fiyat istikrarını sağlanmak ve uygun koşullarda finansman teminini oluşturmak suretiyle üreticilere önemli destekler sağlayacak proje kapsamında Malatya ilinde 10 bin ton kapasiteli lisanslı bir depo tesisi kurulacaktır. Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştıran ve bir güven mekanizması oluşturan lisanslı depoculuk sistemi üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılara önemli kazanımlar sağlayacaktır,

Sanayici ve ihracatçı işletmeler başla olmak üzere ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede ürüne istenilen zamanda ulaşılabilmesine ve ürünlerin fiziki dolaşımı yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılmasını sağlayacak proje ile kayısı tarımı, ticareti ve sanayisi başta olmak üzere ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacak, istihdam ve gelir artırılacaktır” diye konuştu. 
Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’de projenin Malatya çiftçisine hayırlar getirmesini dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
MalatyaFırat KalkınmaAli KabanKuru Kayısı Lisanslı
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