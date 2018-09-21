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Yeni nüfus müdürlüğünün yeri belirlendi

Malatya’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ’nün dershanesi nüfus müdürlüğü olacak.

Yeni nüfus müdürlüğünün yeri belirlendi

Malatya’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ’nün dershanesi nüfus müdürlüğü olacak.

21 Eylül 2018 Cuma 16:36
Yeni nüfus müdürlüğünün yeri belirlendi

Malatya Nüfus Müdürlüğünün yeni yeri belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye ait iş yerlerine el konulmasının ardından bu kurumlarda vatandaşa hizmet edileceği belirtildi. Cezmi Kartay’da bulunan Nüfus Müdürlüklerinin 4 ay sonra MATİM İş Merkezi’nin bulunduğu binada hizmet edeceği öğrenildi. Bu sayede Malatya’nın büyükşehir olması ile artan nüfus işlemlerinde yaşanan yer sıkıntısı çözülmüş olacak.

PASAPORT VE EHLİYET

Pasaport ve ehliyet işlemlerinin de nüfus müdürlüklerince yürütülecek olmasından dolayı oluşacak yoğunluğun ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla işlemler aynı yerde olacak. Yeni binanın tadilat ve onarım işinin ardından yaklaşık 4 ay sonra Malatya Nüfus Müdürlüğünün taşınacağı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK

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