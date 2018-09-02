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Yeni Malatyaspor U21 takımı galibiyete hasret

U21 Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da moraller bozuk.2018-2019 sezonunda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılıların 2 puanı bulunuyor.Geride kalan 4 haftayı ve takımın son durumunu...

Yeni Malatyaspor U21 takımı galibiyete hasret

U21 Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da moraller bozuk.2018-2019 sezonunda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılıların 2 puanı bulunuyor.Geride kalan 4 haftayı ve takımın son durumunu...

02 Eylül 2018 Pazar 14:00
Yeni Malatyaspor U21 takımı galibiyete hasret

U21 Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da moraller bozuk.

2018-2019 sezonunda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılıların 2 puanı bulunuyor.

Geride kalan 4 haftayı ve takımın son durumunu değerlendiren altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, en kısa sürede toparlanacaklarını söyledi.

Konyaspor karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Doğandemir, “Konya karşısında aldığımız yenilgi bizleri fazlasıyla üzdü. U21 kategorisinde bu sezon kadroda büyük oranda değişime gittik ve genç oyuncuların uyum süreçleri henüz bitmedi. Tabi bizim için alınan sonuçlardan ziyade oynanan oyun ve futbolcuların gelişimleri daha büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere seneye bu kategori kaldırılacak ve U19 kategorisi en gözde kategori olacak. Bizde bu nedenle önümüzdeki yılın hazırlıklarına şimdiden başladık. Bu doğrultuda gençleştirme politikasıyla bir çok genç ismi aramıza dahil ettik” dedi.

“Asıl hedefimiz önümüzdeki yıl oluşacak U19 takımı”

Doğandemir, önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar da alacaklarına inandığını kaydederek, “Ben bu kategoride güzel işler yapıldığına inanıyorum ve işlerin meyvelerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda sonuçlar da iyi olacak. Ama söylediğim gibi bizim asıl hedefimiz önümüzdeki yıl oluşacak U19 takımı. Bu kategoriye şimdiden bir çok oyuncu hazırlıyoruz” diye konuştu.
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