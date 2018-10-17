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Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Muhammet Gündüz görevine başladı. 

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Muhammet Gündüz görevine başladı. 

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:49
Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Kastamonu Tosya Karabey Jandarma Karakol Komutanlığı´nda görevli Jandarma Teğmen Muhammet Gündüz Darende İlçe Jandarma Komutanlığına atandı. 
1989 yılında Kahramanmaraş´ta dünyaya gelen Jandarma Astsubay, Meslek Yüksekokulu´ndan 2010 yılında mezun oldu. Astsubay rütbesiyle sırasıyla Manisa ve Diyarbakır´da görev yapan ve 2017 yılında Kastamonu Karabey Jandarma Karakol Komutanlığı´nda görev yaparken subaylık sınavını kazanan Gündüz, Ankara´da 1 yıl subay okulunda eğitim alarak, 2018 yılında jandarma ve sahil güvenlik akademisindenTeğmen olarak mezun oldu. Teğmen Gündüz, 2018 Ağustos atamalarıyla Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirildi 
.Evli ve 1 çocuk babası Gündüz, spor branşlarına meraklı ve orta derecede İngilizce biliyor. 

İHA

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