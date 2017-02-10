10 Şubat 2017 Cuma

Yeni İlçe Terminalinin Maliyeti 5.6 milyon lira

Bitme aşamasına gelen yeni İlçe Terminalinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Burada yapmış olduğumuz yatırım maliyeti 5.6 milyon lira civarında” dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:05
Yeni İlçe Terminalinin Maliyeti 5.6 milyon lira

  Yeni İlçe Terminali tamamlanmak üzere. Terminalde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni İlçe Terminalinin şehir içi trafiğin daha düzenli hale gelmesi amacıyla planlandığını ve şu an bitme aşamasına geldiğini kaydetti.

48 ADET DÜKKÂN VE İŞ YERİ BULUNUYOR
  Başkan Çakır, terminalin Çevreyolu altında olmasının yanı sıra Kuzey Kuşak Yolu ve Çarmuzu yoluna bağlantısı dolayısıyla bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek, “Daha önce Doğu ve Kuzey garajlarını faaliyete geçirmiştik. Şimdi de ilçeler garajını tamamlamak üzereyiz. Burayla birlikte bağlantı yolları da düzenlenecek. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Burada 48 tane dükkân ve işyeri bulunuyor. Yazıhaneler, pastane, lokanta, mescit, idari bina, market birimleri ilçe ve kırsal mahallelerde gelen hemşerilerimize hizmet verecek. Burada yapmış olduğumuz yatırım maliyeti 5.6 milyon lira civarında. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Çevrede yaptığımız bağlantı yolları ve asfaltla birlikte 7 milyonu bulacak” şeklinde konuştu

İYİ ŞEYLER OLACAĞINA İNANIYORUM
  İnceleme gezisine katılan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise “Böyle bir oluşumun mahallemize yapılmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu. 

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