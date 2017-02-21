Yeni ilçe terminali hizmete girdi.Eski Köy Garajı Perşembe gününden itibaren kullanılmayacak
21 Şubat 2017 Salı 16:28
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen Toplu Açılış Töreni kapsamında açılışı yapılan, Büyükşehir Belediyesi Yeni İlçe Terminali 23 Şubat Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, eski Köy Garajında faaliyette bulunan firmaların Yeni İlçe Terminaline taşınmaya başladığı belirtildi.
Yeni İlçe Terminalinin hizmete girmesiyle birlikte, bu alanı kullanacak olan toplu taşıma araçlarının herhangi bir trafik sıkışıklığına meydan vermemeleri için de daha önceden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geliş ve gidiş güzergahlarının belirlendiği dile getirildi.
23 Şubat Perşembe gününden itibaren Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri ile bunlara bağlı mahallelerden gelen toplu taşıma araçlarının belirlenmiş olan yeni güzergahı kullanmaları gerektiği ifade edilirken, bu güzergah dışına çıkacak sürücülere ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 18 Ocak 2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı ile belirlenen güzergaha göre, şehre batı yönünden gelen toplu taşıma araçları, Yeni Devlet Hastanesi karşısında yolcu indirme yaptıktan sonra Çevre Yolu (Buhara Bulvarı)’ndan devam ederek yan yolları kesinlikle kullanmadan Sanayi araç alt geçidinden geçecek ve alt geçit çıkışında yan yola geçerek (Açılacak olan ayrılma cebini kullanarak) 91 Bin Dev Öğrenci İlkokulu önündeki cepte yolcu indirme yapacak. Buradan devamla (Yeni ilçe Terminaline kadar duraklama ve yolcu indirme - bindirme yapmadan) Emeksiz Kavşağı akıllı duraktan U dönüşü yaparak Taner Kız Öğrenci Yurdu yanından sağa dönerek İpekçi Sokağa giriş yapacak, Boztepe Caddesi Sola dönüş, Okul Sokaktan devam ederek Bent Caddesi, Yeni Yol Caddesine sağa dönüş yaparak Yeni İlçe Terminali son durağına gelecekler.
Yeni İlçe Terminalinden çıkış güzergahı ise, terminal çıkışında Yeni Yol Caddesi sola dönüş ve devamla Bent Caddesine sola dönüş, Okul Sokaktan devam ederek Boztepe Caddesine sola dönüş, İpekçi Sokağa sağa dönüş, Taner Kız Öğrenci Yurdu önünden sağa dönüş (Yeni Devlet Hastanesi önüne kadar duraklama ve yolcu indirme-bindirme yapmadan), 91 Bin Dev Öğrenci İlkokulu arkasındaki yaya üst geçidini geçtikten sonra (Yeni açılacak olan katılma cebini kullanarak) Çevre Yoluna giriş yaparak Sanayi araç alt geçidinden geçip Yeni Devlet Hastanesi önünde yolcu indirme-bindirme yaparak kendi güzergahlarına devam edecekler.
MOTAŞ’tan İlçe Terminalleri arasında ek sefer
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından da Yeni İlçe Terminalinin hizmete girmesiyle birlikte, vatandaşların ilçe terminallerine ulaşımlarını sağlamak için ilçe terminalleri arasında otobüs seferleri düzenleyeceği belirtildi.
Yeni İlçe Terminali ile Doğu Terminali arasında hizmet verecek olan araç, 23 Şubat 2017 tarihinden itibaren seferlere başlayacak olup, 06:00 - 19:30 saatleri arasında her saat başı Yeni İlçe Terminalinden hareket edecek ve gidiş-dönüş olarak şu güzergahı takip edecek: Yeni İlçe Terminali - Kuzey Garajı - Eski Köy Garajı - Sıtmapınarı - Merkez İstasyon Durağı - Sivas Caddesinden Doğu Terminaline giriş yapacak.
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