Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası, mimari yapısı ve teknik özellikleri ile şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı incelemek üzere Malatya’ya geldi. Başkan Yıldızkaya, ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ…

Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediyesine yapacakları yeni hizmet binası öncesi Malatya’ya gelerek Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası hakkında bilgiler aldı. Başkan Yıldızkaya, ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile birçok programda bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade ederek, “Başkanımızın gelmelerinin sebebi bizim yaptığımız hizmet binasıyla ilgili. Bizzat yerinde görüp incelemek ve o binanın genel özellikleriyle ilgili genel bilgileri alıp, belki de Polatlı’ya da buna benzer bir hizmet binasının yaptırılması noktasında çalışmaları var. Bu konuda biz de üzerimize düşen görevi en güzel bir şekilde yerine getiririz” dedi.

Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise, Malatya’ya Battalgazi belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı incelemek üzere geldiğini belirterek, “Ben bu ziyaretten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Malatya’yı çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile birlikte Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı gezdi.

HABER MERKEZİ