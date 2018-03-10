Yeni Hamle Koleji Basketbolda bölge birincisi oldu

Yeni Hamle Eğitim Kurumları Özel Malatya Koleji basketbol takımı il birinciliğinden sonra bölge birinciliğini de alınca kurum yetkilileri tarafından altın ile ödüllendirildi.

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Sur, basketbol müsabakaları çalışmalarına Eylül ayından itibaren başladıklarını ve çok disiplinli bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi. Sur, rakipleri gözlerinde büyütmediklerini ancak küçümsediklerini de belirterek sadece kendilerine olan güvenleriyle bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Namağlup olarak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade eden Mustafa Sur, “Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerin aileleri ve okul yönetimi olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür diyorum” ifadelerine yer verdi. Daha sonra öğrencilerin hediyelerini vermek üzere kürsüye gelen Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya da "Bu gururu bizlere yaşatan takımımıza öğretmenimize ve tüm ailelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Yarı Finallerinin de çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.