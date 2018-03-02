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YENİ BİR HAT AÇILIYOR

Malatya Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından yeni yerine taşınan Diş Hastanesi’nde ulaşım sıkıntısının yaşanmaması için yeni bir hat açılıyor.

YENİ BİR HAT AÇILIYOR

Malatya Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından yeni yerine taşınan Diş Hastanesi’nde ulaşım sıkıntısının yaşanmaması için yeni bir hat açılıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 14:45
YENİ BİR HAT AÇILIYOR

Konuyla ilgili olarak MOTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Konforlu ve temiz araçlarla halkımızı gitmek istedikleri yerlere taşırken, ihtiyaç duyuldukça yeni hatlar açarak ve yeni güzergâhlar ilave ederek Malatya’nın toplu taşıma hizmetini yürütüyoruz. Amacımız toplu taşımaya kalite getirirken aynı zamanda kimseyi yolda bırakmamaktır. İşte bu niyetle hareket eden Genel Müdürlüğümüz, yeni yerine taşınan Diş Hastanesi’ne gidecek yolcuların seyahatini karşılamak amacıyla yeni bir hat açıyor. 5 Mart 2018 tarihinden itibaren 1H Yeni Devlet Hastanesi Diş Hastanesi merkez hattımız sefere başlıyor. Söz konusu hatta çalışacak araçlarımız 30 dakika sefer aralığıyla hizmet vereceklerdir” denildi.

Yapılan açıklamada yeni hattın güzergahı ile ilgili olarak da “Merkez Kapalı Çarşı önünde kalkış yapacak olan 1H Hattı, Sıtmapınarı- Büyükşehir Belediyesi- Meslek Yüksek Okulu-İstasyon-Devlet Hastanesi-Diş Hastanesi-Beydağı Kampüsü-Nikah Sarayı son durakta gidiş turunu tamamlayacaktır. Dönüş yolunda da aynı güzergahı takip edecektir. Diğer hatlardan farklı olarak 1H hattına çalışılacak araçlar hafta sonu ve resmi tatillerde sefer yapmayacaktır” bilgisi verildi.

İHA

Son Güncelleme: 02.03.2018 14:49
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatya Diş HastanesiMOTAŞ
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