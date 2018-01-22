YENİ BİNAYA ÇEVRE DÜZENLEMESİ...



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi ve otopark alanında yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesi ve otopark alanının Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlandığını belirterek, “Emniyet Müdürümüz hakikaten Malatya’da asayişi berkemal etme konusunda hakikaten personeli ile yoğun bir çalışma içerisindedir. Güvenlik kuvvetlerimizde Afrin operasyonunu yapıyor. Bu anlamda buranın asfalt haline getirmemiz daha farklı bir anlam ifade etmektedir. Tabi ki Emniyet Müdürlüğümüzün, kolluk kuvvetlerimiz, bizim huzurumuz, refahımız ve bizim rahat etmemiz için çalışan insanların da bulundukları yerde rahat etmesi gerekir. Bu anlamda değerli Emniyet Müdürümüz bu bahçe ve otopark alanının asfaltlandırılması konusunda bize tekliflerini getirdiğinde ben önce Fen İşleri Müdürlüğümüze konu ile ilgili talimat verdim. 5 bin 500 metrekare alanın asfaltlanması gerekecek şeklinde ifade ettiler. Bizde gerekenin yapılması konusunda gerekli talimatları verdik. Fen İşleri Müdürlüğümüzde burada gerekli çalışmaları yapmışlar” dedi.

