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Yeni Başsavcı göreve başladı

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Muhammet Savran görevine başladı. Savran’a ilk hayırlı olsun ziyareti ise Baro Başkanı Enver Han’dan oldu. 

Yeni Başsavcı göreve başladı

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Muhammet Savran görevine başladı. Savran’a ilk hayırlı olsun ziyareti ise Baro Başkanı Enver Han’dan oldu. 

11 Eylül 2018 Salı 17:26
Yeni Başsavcı göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Edirne Başsavcılığı’ndan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Savran, yeni adli yılın başlaması ile birlikte Malatya’daki görevine başladı. Başsavcı Savran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir çalışma döneminde Savran ile birlikte çalışmaktan memnun olduklarını ifade ederek ‘Malatya Barosu, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve bağımsız savunma konusunda ilkelere bağlı bir kurumdur. Barolar, yargının kurucu unsurudur. Sayın Başsavcımızın önceki görev yaptığı yerlerde bu konuya önem verdiğini bilmekteyiz. Sayın Başsavcımıza görevinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Savran ise, “Hukukun üstünlüğünü tesis etmek en önemli görevimiz. Adalet hizmetinin Malatya’mızda en iyi şekilde işlemesi için görevimizi yapacağız. Anayasamızın ve kanunlarımızın yüklediği sorumluluğu Malatya’mızda yerine getireceğiz. Adaleti Malatya Baromuzla birlikte tesis edeceğiz. Sayın Baro Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Yeni Başsavcı
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