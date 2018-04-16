Yazıhan’da vatandaşlara Abdal Musa Lokması dağıtıldı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa Lokması etkinliği bu yıl da yapıldı.

Yazıhan Belediyesi ve Fethiye Muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Fethiye Kültür Merkezinde, Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Anadolu’nun en ünlü erenlerinden biri kabul edilen Abdal Musa, Abdal Musa Sultan olarak da bilinmektedir. Düşünür ve ozanlar arasında oldukça önemli bir yeri olan Abdal Musa, tasavvuf için de bir o kadar kıymetli isimlerden biridir. Hem Horasan erenleri arasında yer alan hem de Osmanlı Devleti ordusunda bulunan Abdal Musa askerliği sırasında dahi, ordunun en saygı duyulan isimlerinden biri olmuştur. Abdal Musa Lokması, oluşturulacak bir heyetin önderliğinde yapılan birlikteliğin simgesidir. Yapılacak hazırlık da herkesin katkısının sağlanması amaçtır. Alınan kurbanlar, bu heyetin kontrolünde dualar yapılarak kesilir” şeklinde konuştu.

Abdal Musa Lokmasının vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlaması açısından önemli olduğunu söyleyen Öztürk, gelenekleri içerisinde Abdal Musa Lokmasının önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Öztürk, “İlçemizde her yıl düzenli olarak yapılır. Birlik ve beraberliği teşkil eden insanları bir araya getiren kaynaşma biçimidir. Burada amaç kurban kesip, etli pilav yeme geleneği değildir. Abdal Musa Lokması, oluşturulacak bir heyetin önderliğinde yapılan Türkü-Kürdü Alevi’si-Sünni’si ile bir araya gelmenin yani kısaca birlikteliğin simgesidir" ifadelerini kullandı. Kaymakam Akça ise, “Abdal Musa, aynı zamanda Alevi nizamının da son büyük kurucusudur. 13. yüzyılın ortalarında, Malya Ovası’nda yaşanan büyük Alevi kıyımından sonra dağılan Alevi erkanını ve ocak sistemini tekrar kurumlaştıran Abdal Musa’dır. Onun asıl önemi bu vasfından, Alevi yoluna yaptığı bu unutulmaz hizmetten gelir. Geleneklerimiz içerisinde önemli bir yeri olan Abdal Musa Lokması, her yıl düzenli olarak yapılan, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini teşkil eden, insanları bir araya getiren kaynaşma biçimidir. Birlik ve dirliği temsil eden Abdal Musa çok önemli bir faktördür. Kesilen kurbanlar ve yiyecekler toplu olarak yenir. Ayrıca evinde kendi imkanlarıyla hazırlamış oldukları yiyecekleri de getirerek, orada bulunan herkesle paylaşma ve dağıtılması ve yenmesidir. Abdal Musa lokmasında ki asıl bilinmesi gereken nokta, birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır” diye konuştu.