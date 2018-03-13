YAZIHAN’DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KUTLANDI

Yazıhan SODES Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen programın sunuculuğunu Durucasu İlkokulu sınıf öğretmeni Esra Güngören yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Durucasu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Öter yaptı. Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından tiyatro gösterisi, şiir, oratoryo ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterimi yapıldı.

‘MEMLEKET İSTİKLAL MARŞINI OKUYOR’ ADLI ÇALIŞMA İLGİ GÖRDÜ

Programın ilerleyen dakikalarında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Taylan, diğer daire amirleri, öğretmen, memur, hizmetli, çiftçi, esnaf ve öğrencilerin katkı sağladığı ‘Memleket İstiklal Marşını Okuyor’ adlı çalışma oldukça ilgi gördü.

Durucasu İmam Hatip Ortaokulu’nun İdarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine kadar yoğun emek harcadığı programın sonunda ilçede İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.(Bülten) busabahmalatya.com