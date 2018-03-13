Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

YAZIHAN’DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KUTLANDI

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü için Yazıhan’da çeşitli etkinlikler yapıldı.

YAZIHAN’DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KUTLANDI

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü için Yazıhan’da çeşitli etkinlikler yapıldı.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 12:00
YAZIHAN’DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KUTLANDI

Yazıhan SODES Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen programın sunuculuğunu Durucasu İlkokulu sınıf öğretmeni Esra Güngören yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Durucasu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Öter yaptı. Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından tiyatro gösterisi, şiir, oratoryo ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterimi yapıldı.

‘MEMLEKET İSTİKLAL MARŞINI OKUYOR’ ADLI ÇALIŞMA İLGİ GÖRDÜ

Programın ilerleyen dakikalarında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı,  Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Taylan, diğer daire amirleri, öğretmen, memur, hizmetli, çiftçi, esnaf ve öğrencilerin katkı sağladığı  ‘Memleket İstiklal Marşını Okuyor’ adlı çalışma oldukça ilgi gördü.

Durucasu İmam Hatip Ortaokulu’nun İdarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine kadar yoğun emek harcadığı programın sonunda ilçede İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yazıhanİstiklal Marşının KabulüMehmet Akif Ersoy’İSTİKLAL MARŞIMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU SOKAKLARA DİKKAT!
BU SOKAKLARA DİKKAT!
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim