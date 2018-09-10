Yazıhan yolları asfaltlanıyor

Yazıhan Belediyesi, temel belediyecilik görevi olan yol ve asfalt çalışmalarını ilçenin her yerinde aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde başlangıç olarak Yeni Mahallede çalışma başlatan ekipler, mahallelinin yol ve asfalt sorununu çözüyor.

33 MAHALLEYE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk 'Asfaltsız mahalle kalmayacak' sözünü yerine getirmek içinde canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Büyükşehir Yasası sonrası 33 mahalleye hizmet vermeye başladık. Yazıhan Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4,5 yıldır canla başla çalışıyoruz. Söz verdiğimiz üzere Yazıhan sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bundan zerre kadar şüphesi olmasın. İlçe merkezinde 7 bin metre tretuvar çalışması, 12 bin metre kaldırım çalışması yapıldı. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı sorununu çözüme kavuşturduk ve asfalt çalışmasına Yeni Mahallede başladık bir hafta içerisinde Yazıhan merkezde asfaltlamamış cadde kalmayacak söz verdiğimiz gibi hedefimiz tozsuz çamursuz merkez ilçe olma yolunda yeşil bir Yazıhan. Bu çalışmalar ile birlikte ihtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. busabahmalatya.com