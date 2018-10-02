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Yazıhan Belediyesine başarı ödülü

Yazıhan Belediyesi, Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Projesi kapsamında başarı ödülü aldı.

Yazıhan Belediyesine başarı ödülü

Yazıhan Belediyesi, Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Projesi kapsamında başarı ödülü aldı.

02 Ekim 2018 Salı 10:26
Yazıhan Belediyesine başarı ödülü

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazanan belediyeler açıklandı. Yarışma çerçevesinde Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün Yazıhan’ın tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacı ile başlattığı “Yazıhan Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor'' projeleri kapsamında iki yıldır hızlanan Ansır Mağaraları Çevre Düzenlemesi ve Yürüyüş Yolu projesi Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülünü aldı.

62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenecek olan ödül töreni ile başarı ödülü Yazıhan Belediyesine verilecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yazıhan Belediyesiödül
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