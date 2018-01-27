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YAZIHAN'A SERA...

Malatya’da kayısıya alternatif ürünler ve pazarlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, seracılık adına örnek projeler üretmek istediklerini dile getirdi. Tunç, söz konusu projelerin Yazıhan ilçesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

YAZIHAN'A SERA...

Malatya’da kayısıya alternatif ürünler ve pazarlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, seracılık adına örnek projeler üretmek istediklerini dile getirdi. Tunç, söz konusu projelerin Yazıhan ilçesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:11
YAZIHAN'A SERA...

Ocak ayının ilk haftasında İPARD 2’nin 3’üncü çağrısına çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), çalışmalarına devam ediyor. 3’üncü çağrı hakkında bilgiler veren TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

IPARD II'nin 3 çağrı ilanına Ocak ayının ilk haftasında çıktıklarını hatırlatan Tunç, şu an çağrı ilanı olduğunu ve ila 101 ve 302 tedbiri ile devam ettiklerini söyledi.

HAYVANCILIK…

Hayvancılık için 2 Nisan’ın projeleri almada son tarih olduğunu belirten Tunç, “101 tedbiri hayvancılık, besicilik, süt inekçiliği, küçükbaş yetiştiriciliği, tavukçuluktaki modernizasyon, hindi ve kaz yetiştiriciliği gibi bölümleri kapsamaktadır. 302 tedbirimizi yöresel ürünlerimizin işlenmesi, işletilmesi, sanatkarlık, kırsal turizm, tıbbi aromatik bitkiler gibi bu tür projelerin hepsini kapsamaktadır. Çalışma takvimimize göre Mart ayı içerisinde 302 tedbiri ile ilgili alacağımız projeleri bitiş yani son projeleri alma dönemimiz. Hayvancılıkla ilgili de 2 Nisan son projeleri alma tarihimiz” diye konuştu.

ÖNEMSEDİĞİMİZ ALANLAR

“Şu an çağrı ilanlarımız bizim beklediğimiz gibi gidiyor, beklentilerimiz yüksek” diyen Tunç, şunları kaydetti:

“Zaten Malatya'da koymuş olduğumuz birtakım hedefler var. İstediğimiz alanlar var. Çok önemsediğimiz alanlar var. Bunlardan birincisi hayvancılığı Malatya'da belli bir düzeye getirmek, ikincisi kayısı ile ilgili olabilecek her türlü iş ve işletmeleri desteklemek, Malatya'da alternatif ürünler ile alternatif pazarlar oluşturmaktır. Bu dönemde ayrıca seracılık ile ilgili düşündüğümüz projeler var. Eğer o projeleri alabilirsek Malatya'da seracılık adına örnek projeler oluşturmak istiyoruz. Bu projeler Yazıhan bölgesinde gerçekleştirilecek. Yazıhan Bölgesi'nin toprağı ve coğrafyası bu konuya biraz daha uygun. Bizim amacımız Malatya'da seracılıkla ilgili birkaç tane örnek oluşturmak. Çünkü Malatya insanımız görmeden bir şeyleri yapmıyor. O nedenle şu an Yazıhan bölgesinde örnek projeler oluşturarak gelen vatandaşlarımıza o projeleri anlattığımız zaman vatandaşlarımızın daha fazla dikkatini çekiyor.”

ARICILIĞI ÖNEMSİYORUZ

Tunç, “Göreve geldiğimde en büyük hedefim şuydu: Biz de 70 kalem adı altında proje kabul ediyoruz. Hedefim her kalemden proje alabilmekti. Onun için bütün çabamız daha alternatif ürünlere proje hazırlayabilmektir. Bu dönem arıcılığı da önemsiyoruz. Arıcılıkta yeteri kadar projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu bizim için önemli. Şu anda başvururlar istediğimiz gibi gidiyor. İnşallah Malatya'yı proje anlamında belli bir potansiyele ulaştıracağız. Türkiye'de ilk 5 içerisinde Allah nasip ederse inşallah tekrar olacağız. Bütün çabamız ve gayretimiz bu yöndedir” sözlerini kaydetti.

MUTLU SARIGÜL

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Malatya’da Kayısıya Alternatif ürünlerTKDK İl Koordinatörü Murat TunçYazıhanSera
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