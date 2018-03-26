YAZICIOĞLU, DARENDE’DE DUALARLA ANILDI

Seçim programları dahilinde Kahramanmaraş’ta helikopterinin düşmesi sonucu 9 yıl önce yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için, Darende’nin en büyük camisi olan Somuncu Baba Külliyesi´nde Cuma namazı öncesinde mevlid-i şerif okutuldu. Mevlide BB Partisi MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BB Partisi Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, Malatya Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından Yazıcıoğlu için dualar edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İbrahim Alagöz ve beraberindeki heyet, mevlit programı sonrasında açıklamalarda bulundu. İbrahim Alagöz, Darendeli şehitler başta olmak üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

NAMUS BORCUNU ÖDEYİN!

Alagöz, Yazıcıoğlu’nun ölümünü 9. yılında olduklarını hatırlatarak, “Mahkeme kapılarında Malatya’da, Kahramanmaraş’ta alperenler olarak şu ana kadar hiçbir sonuç alınmış değildir. Hani birileri demişti ya ‘Muhsin Yazıcıoğlu suikastı bizim boynumuzun borcudur!’ Bir an önce bu namus borcunu ödemelerini istiyoruz. Külliyedeki mevlid-i şerif programına katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Ali Gök de, 9 yıl önce kaybettikleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, “Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen bir avuç çapulcu bilsinler ki, alperenler ülkesi için her zaman gözünü kırpmadan canını vermek için hazır beklemektedir” dedi. busabahmalatya.com