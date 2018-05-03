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Yazar Olacak Çocuklar, Yazarlarla Buluşuyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işbirliğinde çocuklara kitap okumanın ve yazmanın önemini vurgulamak amacıyla başlatmış olduğu  “Yazar Olacak Çocuk” programının ilk konuğu Eğitimci/Yazar Mehtap Şenkaya oldu.

Yazar Olacak Çocuklar, Yazarlarla Buluşuyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işbirliğinde çocuklara kitap okumanın ve yazmanın önemini vurgulamak amacıyla başlatmış olduğu  “Yazar Olacak Çocuk” programının ilk konuğu Eğitimci/Yazar Mehtap Şenkaya oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:02
Yazar Olacak Çocuklar, Yazarlarla Buluşuyor

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na katılan Mehtap Şenkaya Büyükşehir Kent Konseyi’nde Vakıfbank Anaokulu’ndan gelen 50 öğrenciyle bir araya geldi. Çocuklara kitap okumanın faydalarından bahseden Şenkaya, okumanın insanları geliştirebilecek en önemli unsur olduğunu ifade etti.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Anaokulu öğrencileriyle Sanat Sokağı’nda bir dizi etkinlik yapan Şenkaya, çocuklarla beraber Masal İstasyonu etkinliğini gerçekleştirirken, çocukların etkinlik sırasındaki tutum ve davranışları eğlenceli anlara sebep oldu.

Çocuklar düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirterek, Kent Konseyi Çocuk Meclisine teşekkür ettiler.

Program sonunda Eğitimci/Yazar Mehtap Şenkaya, anaokulu öğrencilerine yazmış olduğu kitapları imzalayarak çocuklara hediye etti. Öğrenciler Şenkaya ile hatıra fotoğrafı çektiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehtap Şenkaya
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