Yazar Olacak Çocuklar, Yazarlarla Buluşuyor

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na katılan Mehtap Şenkaya Büyükşehir Kent Konseyi’nde Vakıfbank Anaokulu’ndan gelen 50 öğrenciyle bir araya geldi. Çocuklara kitap okumanın faydalarından bahseden Şenkaya, okumanın insanları geliştirebilecek en önemli unsur olduğunu ifade etti.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Anaokulu öğrencileriyle Sanat Sokağı’nda bir dizi etkinlik yapan Şenkaya, çocuklarla beraber Masal İstasyonu etkinliğini gerçekleştirirken, çocukların etkinlik sırasındaki tutum ve davranışları eğlenceli anlara sebep oldu.

Çocuklar düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirterek, Kent Konseyi Çocuk Meclisine teşekkür ettiler.

Program sonunda Eğitimci/Yazar Mehtap Şenkaya, anaokulu öğrencilerine yazmış olduğu kitapları imzalayarak çocuklara hediye etti. Öğrenciler Şenkaya ile hatıra fotoğrafı çektiler. (Bülten)