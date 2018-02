“YAYA GEÇİTLERİNDE GEÇİŞ HAKKI YAYALARIN”

Yaya geçitlerinde araçların yayalara geçit vermemesi, yayaların ise yaya geçitleri dışında karşıdan karşıya geçmesi sıkıntılara neden oluyor. Özellikle yaya geçitlerinde yayaların araçları dakikalarca beklemesi yayaların tepkilerine neden olurken bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

Adı üzerinde yaya geçitlerinin yayaların olduğunu ifade eden Başkan Kutsal, kural ihlalinin herkes tarafından yapıldığını belirtti.

HERKES AYNI HATALARI TEKRAR EDİYOR

Yaya geçitlerinde geçiş hakkının yayaların olduğunu dile getiren Başkan Kutsal, “Yayalara yaya geçidinde araçlar tarafından geçit verilmediği gibi, yayalar da yaya geçitlerini kullanmayıp caddelerin her noktasından karşıdan karşıya geçebiliyorlar. Yayalar ve sürücüler daima kural hatası, kural ihlali yapıyor. Kurallara uyulmadığı için herkes aynı hataları tekrar ediyor. Ancak şu bir gerçek ki, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir. Yayalar sadece yaya geçitlerini kullansalar sürücüler de zannedersem bu kurallara uyacaklar. Ama yaya geçitleri caddelerin her tarafından geçtikleri için, caddelerinin her noktasını yaya geçidi olarak kullandıkları için sürücüler de uymuyor. Bu kuralsızlık nereye kadar gidecek bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

GEÇİTLERE YAZILAR YAZILABİLİR

Bu sorunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini de dile getiren Başkan Kutsal, “Hep eğitim diyoruz. Ama eğitimde de eksikliklerimiz var. Bunu trafik ekipleri veya belediye trafik görevlileri caddelerin çeşitli yerlerinde görevlendirilebilir. Mesela Malatya’da yaya geçitlerin yoğun olduğu yerlerden birisi İnönü Caddesi. Ekipler burada görev yapsalar, araçları buralarda kontrol etseler belki bu bir alışkanlık haline gelebilir. Veya yaya geçitlerinde bulunan direklere ‘Yaya geçitlerini kullanınız’, ‘Yaya geçitlerinde geçiş hakkı yayalarındır’ diye yazılar yazılsa belki etkili olur. Televizyon kanalarında bu şekilde programlar yapılsa, yayalara ‘neden yaya geçitlerin kullanmıyorsunuz?’ diye programlar yapılsa, yayların üzerine araçlarını süren sürücülerin hak ihlali edildiği vurgulansa bunun çok etkili olacağını düşünüyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com