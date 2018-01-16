Yavuz Selim Mahallesi hırsızlardan dertli

441 TOKİ Basın Sitesinde bulunan bakkala gece giren iki hırsız camları kırdı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Suç üstü yakalanan hırsızlardan biri olay yerinde vatandaşın da yardımıyla yakalandı. Hırsızlardan diğeri kaçtı. Polis ekipleri uzun süre hırsızı aradı. Bakkal ise maddi zarara uğradı.



VATANDAŞ DERTLİ

Vatandaşlar Metin Aydemir, bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, “Apartmanlardan ayakkabı, çocuk arabası gibi kapının önüne bırakılan eşyaları gelip çalıyorlar. Vatandaş kendi apartmanında rahat yaşayamıyor” diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayşe Kalın ise, “Evimizi seviyoruz, mahallemizi seviyoruz, komşularımızı seviyoruz ama hırsızlardan dertliyiz” dedi.

RAHAT YAŞAMAK İSTİYORUZ

Mahalle sakinlerinden Gülşen Akdemir de konuştu. Akdemir’de hırsızlardan dertli olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Her elini kolunun sallayan siteye giriyor, apartmanlara giriyor. Rahat yaşamak istiyoruz” dedi.

Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinden Abdullah Çolak da, “Bölgede 1+1 evler yapıldı pislik çoğaldı, 1+1 evlerde oturanlar geldi, bölgenin huzuru bozuldu. Bu bölge Malatya’nın yerleşim olarak en iyi yeri yazık oluyor” dedi.

Vatandaşlardan Ayşe Demir sitenin önünde bulanan çocuk parkına çocuklarını götüremediklerini türlü türlü insanların oraya gelip oturduklarını ifade etti.