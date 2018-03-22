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YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİLER

Malatya’da şehit aileleri ile gaziler ve aileleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine Yeşilyurt’ta hizmete sunulan yatırımları ve tesisleri yerinde inceledi.

YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİLER

Malatya’da şehit aileleri ile gaziler ve aileleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine Yeşilyurt’ta hizmete sunulan yatırımları ve tesisleri yerinde inceledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 15:43
YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİLER

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda ilk olarak söz alan Malatya Önce Vatan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Kıbrız, Yeşilyurt’ta hayata geçirilen yatırımlar ve tesisleri ziyaret ettiklerini belirterek “Yeşilyurt’un önceki haliyle şimdiki hali arasında çok önemli değişiklikler olduğunu yakından görme şansımız oldu. Dernek Yönetimi olarak Malatya ve Yeşilyurt’a yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız yaptığı hizmetlerle her türlü takdiri hak etmektedir" dedi. 


Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta, şehit ve gazi yakınlarını Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehit ve gazi ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyleyen Polat, “Albayrağımızın alı şehitlerimizin kanıdır. Şehitlerimiz kanlarıyla albayrağımızı sulamışlardır. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmek bizim adımıza onur ve şereftir.

Tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu birliktelikleri kaynaşma, konuşma, sohbet etme, dertlerimizi paylaşma açısından kıymetli buluyoruz. Sizlerle bir araya gelmek, dertleşmek ve sohbet etmek bizim için önemlidir. Malatya’da faaliyetlerini sürdüren Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleriyle sürekli irtibat halindeyiz, elimizden gelen desteği veriyoruz.

Çünkü sizler bizim için çok kıymetli, değerli ve özel insanlarsınız" şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının sonunda şehit ve gazi yakınlarının mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandillerini kutlarken, programa katılan şehit ve gazi çocuklarına özel hediyeler verdi. 


Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Malatya Önce Vatan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Kıbrız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, şehitlerin anne ve babaları, eşleri, gaziler ve aileleri katıldı. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 15:44
Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMuharrem KıbrızYEŞİLYURT BELEDİYESİ
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