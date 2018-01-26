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YATIRIMLARI İNCELEDİLER

AK Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediyesinin dört yılda hayata geçirdiği yatırımları yerinde incelerken, yetkililerden bilgi aldılar.

YATIRIMLARI İNCELEDİLER

AK Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediyesinin dört yılda hayata geçirdiği yatırımları yerinde incelerken, yetkililerden bilgi aldılar.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:17
YATIRIMLARI İNCELEDİLER

Yeşilyurt ilçesindeki yaşam kalitesinin artmasına vesile olan yatırımların ve tamamlanan projelerin yakından tanınması ve tanıtılması amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan bilgilendirme ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk’un eşlik ettiği inceleme gezisi sırasında Yeşilyurt’un çehresini değiştiren sosyal tesisler, park alanları ve diğer yatırımları bizzat yerinde incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyelerini inceleme gezisinin ardından Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde misafir etti.

“YEŞİLYURT’TA AK BELEDİYECİLİĞİN FARKINI GÖRÜYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini yakından görme fırsatı yakaladıklarını ifade eden AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Öncelikle böylesine verimli ve faydalı bir etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi AK Belediyeciliğinin gerekliliklerini yansıtan, takdir edilecek seviyede hizmetleri halkımıza sunmaya devam etmektedir. İlçe halkına yönelik çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğine bizzat şahit olduk. Yeşilyurt’ta sadece fiziki yatırımların haricinde sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımızı kutluyoruz, devam eden insan odaklı projelerin hepsi birbirinden anlamlı ve değerlidir. Yeşilyurt’ta AK Belediyeciliğin farkını yakından görüyoruz” sözlerini kaydetti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulunu Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının devamında, tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin haricinde insan odaklı projeler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaştı. (Bülten)

HABER MERKEZİ

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AK Parti İl Ve Ilçe Kadın Kolları BaşkanlarıYEŞİLYURT BELEDİYESİMeltem Kavuk’AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan
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