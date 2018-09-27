Yatırımcının gözbebeği Malatya

Malatya’da yatırımcılar daha az yatırım maliyetlerine katlanarak yatırımını gerçekleştirip gerekli yatırım altyapısının sunulduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapabiliyor ve aynı zamanda 6’ncı bölge teşviklerinin tüm avantajlarından istifade ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili AbdulvahapYoğunlu, 6’ncı Bölge Teşviklerinin öneminin altını çizdi:

“Gerek yatırım, gerekse işletme döneminde 6’ncı bölge teşvikleri yatırımcılara büyük katkı sağlıyor. Örneğin bir asgari ücretlinin işverene maliyetinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan SGK giderleri, 10 yıl boyunca Malatya'da gerçekleştirilecek yatırımlar için alınmıyor. Böylece 2018 yılı için 2 bin 486,14 TL olan asgari ücret işveren yükü, 958,94 TL teşvikle bin 527,20 TL’ye düşüyor” dedi.

6. TEŞVİK BÖLGESİ MALATYA'YA KAZANDIRIYOR

Malatya'nın 6. teşvik bölgesinde yer almasının ayrıntılarını BUSABAH gazetesi ile paylaşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili AbdulvahapYoğunlu, “6’ncı bölge teşvikleri yatırımcılar için çok önemli. 2017 yılında açıklanan Cazibe Merkezleri Programının uygulandığı 23 ilden biri de Malatya. Cazibe Merkezleri Programının en büyük katkısı yüzde 30 enerji desteği ile birlikte Malatya’daki yatırımların 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanmasına olanak sağlaması oldu” şeklinde konuştu.

EN CAZİP İL

Malatya'nın yatırım yapılacak en cazip illerden biri olduğunu belirten Yoğunlu, “Sosyo-ekonomik gelişmişlik, yatırım altyapısı ve sunulan teşvikler dikkate alındığında Malatya’nın Türkiye’de yatırım için en rekabetçi iller arasında bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Malatya 6’ncı bölge teşvik bölgesinin imkânlarından yararlanan, en batıdaki ve lojistik anlamında kavşak noktasında bulunan bir il. Malatya'dan tren yoluyla İskenderun Mersin limanlara ulaşım imkânı var. Kuzeyde Sivas'a bağlanan demiryolu hattına sahip. Karayolu ulaşımı anlamında da çok şanslı bir il. Ülkemizin Güney ve Doğusundaki komşu ülkelere lojistik açısından çok avantajlı bir konumda. Malatya’nın lojistik avantajlarından faydalanmak isteyen büyük ölçekli firmalar, buraya lojistik dağıtım merkezlerini kuruyorlar. Malatya’dan Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu bölgelerindeki illere rahatlıkla erişip ürün ve hizmetlerini sunabiliyorlar” ifadelerini kaydetti.

YATIRIMCININ GÖZDESİ

Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en gelişmiş sanayisi olan il olduğunun altını çizen Yoğunlu, “Yatırımcıyı getirmek çok zor, yatırımcılar güvence istiyor. Yatırımcı yatırım kararını verme sürecinde birçok faktöre dikkat ediyor; yatırım için gerekli beşeri sermaye o ilde mevcut mu, lojistik olarak yatırım yeri uygun mu, uygun sanayi altyapısı oluşturulmuş mu, yatırım yeri huzurlu mu, ilgili kurum ve kuruluşlardan yeterli teknik destek ve hizmet alabilir miyim, yatırımım için iyi bir yatırım ekosistemi var mı? Yatırımcılar, yatırım yeri belirlemeden önce bu ve benzeri sorulara olumlu cevap verebilecek yatırım yerleri arasından en uygun seçimi yapmaya çalışıyor. Yatırımcılara ilin iyi bir sosyo-kültürel altyapısı olduğunu ifade edebilmekte tabi önemli. Eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal yaşam konusunda ilin sunduğu imkânlar, yatırımcının dikkat ettiği diğer unsurlar. Malatya yatırımcının yer seçimindeki kafasındaki tüm sorulara ve dikkate aldığı tüm hususlara layıkıyla cevap veriyor. Diğer bir önemli konu ise yatırımcının yerelde sahiplenilmesi. Biz, Kalkınma Ajansı olarak yatırımcılara her konuda destek olmaya gayret ediyoruz, yatırım ortamı hakkında yatırımcının ihtiyaç duygu bilgileri sağlayarak danışmanlık, rehberlik ve eşleştirme hizmetleri sunuyoruz. Yatırımcıların yerel tarafından sahiplenilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hususlarında kıymetli katkılarından dolayı Sayın Valimiz Ali Kaban Beyefendiye, Sayın Gümrük ve Ticaret eski Bakanımız Bülent TüfenkciBeyefendiye, Sayın Milletvekilimiz Öznur Çalık Hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur POLAT Beyefendiye, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Beyefendiye, ilimizde birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerine, çalışanlarına özellikle teşekkür etmek isterim” ifadelerini kaydetti.