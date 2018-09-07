Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93198
ALTIN
249.815
DOLAR
6.4517
STERLİN
8.3911
EURO
7.4962

Yassıkaya görevine başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Malatyalı Jandarma Teğmen Hasan Yassıkaya görevine başladı.

Yassıkaya görevine başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Malatyalı Jandarma Teğmen Hasan Yassıkaya görevine başladı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:15
Yassıkaya görevine başladı

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya Şuhut ilçesinin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi. Teğmen Yassıkaya açıklamalarında, "Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ile birlikte güzel hizmetler yapacağız. Şuhut ilçemize bağlı 36 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu güvende hissedeceği ortamı sağlayarak, 24 saat esasına göre gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Malatya nüfusuna kayıtlı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'FIRSAT VERİRSENİZ HER ÇOCUK BAŞARIR'
'FIRSAT VERİRSENİZ HER ÇOCUK BAŞARIR'
Yardım bekleyen öğrenciler var
Yardım bekleyen öğrenciler var
Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret
Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim