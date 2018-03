YAŞLILAR  TEKNE KEYFİ  YAPTI

Karakaya Baraj Gölünde Büyükşehir Belediyesi’ne ait Malatya adlı gemide düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı ile şube müdürleri ve 25’i 65 yaş üstü muhtar ile Malatya Huzurevinden 35 kişi olmak üzere toplam 60 kişi katıldı.

Katılımcılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi güzelleştiriyoruz, yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu. Alt ve üstyapı yatırımları yaptıklarını anımsatan Başkan Çakır,“Cadde-sokak düzenlemeleri, kültür merkezleri, sanat adaları, sanat sokakları, külliyeler inşa ediyoruz. Tabi insana dokunmak çok daha önemli. Her kesime, 7’den 77’ye herkesin yanında olabilmek vatandaşlarımızın gidebilecekleri, dinlenebilecekleri, zaman geçirebilecekleri yerleri inşa etmeyi ve buralarda da eğitimler yapabilmeyi bizlerin temel vazifesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda da şu an sanat sokağımızda, semt konaklarımızda, çok amaçlı sosyal tesislerimizde, Kernek Külliyemizde, Sanat Galerimizde onlarca kursumuz var. Binlerce, on binlerce hemşehrilerimiz buralara katılıyorlar. Bunu daha da geliştirmek hedefindeyiz; Vefa Konağı yapıyoruz, Hürriyet Parkımızın içerisinde, inşallah sizlere bir uğrak mekanı olacak" dedi.

Vefa Konağı’ndaki büyük salonların internet imkanının olacağını vurgulayan Başkan Çakır, “Konağın içerisinde kütüphanemiz olacak. Dinlenme salonlarımız olacak. Müftülüğümüzle, Milli Eğitim’le işbirliği yapıyoruz. Sağlıkçılar olacak, psikolojik danışmanlar olacak" ifadelerine yer verdi.

Emekli olduktan sonra gidilecek, zaman geçirilecek mekanların azlığından dolayı Vefa Konağı projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini kaydeden Başkan Çakır, “Yerel yönetim olarak bizler de emekli olan bütün hemşehrilerimizin uğrak yeri olacak mekanları inşa ediyoruz. Vefa Konağı projemiz kapsamında ilçe gezileri yanı sıra Şanlıurfa, Çanakkale gibi tarihi mekan ziyaretleri de düzenleyebileceğiz. Diğer yandan sanat kurslarına katılmak isteyen büyüklerimize bu eğitim fırsatlarını sunacağız. Enstrüman kurslarından el sanatlarına kadar çok sayıda kursu Vefa Konağı’nda da açabileceğiz. Ayrıca sağlık, bakım hizmetleri gibi kişisel ev hizmetlerini de sunacağız. Mobil bir ekiple bu hizmete de koşacağız. Yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sosyal kesimlerle olduğu gibi her zaman büyüklerimizle de beraber ve içice olacağız. Dolayısıyla zaman zaman bu minvalde bu tür buluşmaları yapıyoruz" diye konuştu. Katılımcılar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

Tur esnasında MABESEM Saz ve Söz Sanatçılarının icra ettiği canlı müzikle katılımcılar doyasıya eğlendi. Turun tamamlanmasının ardından özel bir kır bahçesi lokantasında yemek ikramı da sunuldu.busabahmalatya.com