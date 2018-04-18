Yaşlı Adam Yaylada Ölü Bulundu

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden Memo Taş (66), sabah saatlerinde "ava gidiyorum" diye evden çıktı. Yılan Ovası olarak adlandırılan bölgeye yakın bir yerde bulunan Sinekli Yaylası’na giden Taş, akşam saatlerine kadar eve dönmedi. Taş’ın hayatından endişe duyan yakınları, arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatlik süren aramanın ardından Taş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Taş’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Memo Taş’ın yurtdışında yaşadığı ve kısa süre önce tatil için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.busabahmalatya.com