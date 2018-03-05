‘YAŞAMDAN KARELER FOTOĞRAF SERGİSİ’NE YOĞUN İLGİ

Malatyalı 10 fotoğrafçının fotoğraflarının vatandaşla buluştuğu sergiye yoğun katılım ve ilgi vardı. Yetkili Erol Yıldırım, “Sergiye katılım çok fazla oldu. Cumartesi günü dışarıda araçlar park edecek yer bulamadı. Vatandaşlar büyük bir merakla sergiyi gezdi” diye konuştu. Yıldırım, sergide 10 fotoğrafçının toplamda 45 albümünün yer aldığını ifade etti.

DAHA SIK YAPILMALI

Sergiyi gezen vatandaşlardan Gizem Aksu, serginin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, “Malatya’da bu faaliyetlerin daha sık yapılmasını istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Sergide fotoğraf satışı olmadı ve dün sona erdi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi