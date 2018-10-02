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‘Yaşam için kısa bir mola’

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planı doğrultusunda hazırlanan ‘Malatya Valiliği Trafik Kazalarını Önleme Planı’kapsamında Elazığ yolu üzeri İnönü Üniversitesi yakınında bulunan sabit uygulama noktasında ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’ Sloganıyla ‘Yaşam Tüneli’ oluşturuldu.

‘Yaşam için kısa bir mola’

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planı doğrultusunda hazırlanan ‘Malatya Valiliği Trafik Kazalarını Önleme Planı’kapsamında Elazığ yolu üzeri İnönü Üniversitesi yakınında bulunan sabit uygulama noktasında ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’ Sloganıyla ‘Yaşam Tüneli’ oluşturuldu.

02 Ekim 2018 Salı 10:37
‘Yaşam için kısa bir mola’

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ile kaza nedeniyle yaşanmakta olan sosyo-ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacıyla, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planında 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmiş, buna yönelik olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından kamuoyuyla paylaşılan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’yle de yeni denetim stratejileri ortaya konulmuştur.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planı (8 Ağustos-15 Kasım 2018) doğrultusunda hazırlanan ‘Malatya Valiliği Trafik Kazalarını Önleme Planı’kapsamında Elazığ yolu üzeri İnönü Üniversitesi yakınında bulunan sabit uygulama noktasında ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’ sloganıyla ‘Yaşam Tüneli’ oluşturulmuştur. Yaşam tüneli içerisinde sürücü ve yolcuların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan kamu spotu videolar izlettirilmekte olup, amacı ise emniyet kemerinin önemini bir kez daha vurgulanarak görevli polis memurlarımız tarafından teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımının kaza sonundaki ölüm ve ağır yaralanma oranlarını yüzde 30 ila yüzde 70 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

KIRMIZI DÜDÜK

Ayrıca ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla 14-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülkemiz genelinde ‘Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyası gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kampanya kapsamında etkinliğin başrol oyuncuları olan çocuklarımızdan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak sosyal medya üzerinden @TrafikEgmtwitter adresinden #kirmizidudukhashtagini etiketleyerek göreve ilişkin fotoğraflarını gönderen ve en fazla beğeni alan 100 kişiye bisiklet hediye edilecek yaraşması sonuçlanmıştır. Yarışma sonuçlarıTrafik Hizmetleri Başkanlığına ait www.trafik.gov.tr ve @TrafikEgmtwitter adreslerinden duyurulmuştur.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Bu kampanya kapsamında yarışmaya ilimizden katılan ve yarışmayı kazanan Helin Naz Büyüktaş’a kampanya bisikleti; Sayın İl Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Urhal ve İl Emniyet Müdür yardımcılarımızın katılımı ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Elazığ yolu üzeri İnönü Üniversitesi Karşısı Uygulama noktasında 27 Eylül 2018 günü yapılan ‘Yaşam Tüneli’ etkinliğinde düzenlenen törenle verilmiştir.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eylem PlanıMalatya ValiliğiMalatya
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