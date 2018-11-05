Yasal düzenlemeler yolda…

Yeşilyurt Belediyesi “Kalbimiz Sokak’ta Atıyor” projesinin tanıtımı eski Belediye Binası Emekliler Parkı’nda gerçekleştirildi. ‘Sev Beni’ ve ‘Şanslı’ adında sosyal sorumluluk projelerinin de tanıtıldığı etkinliğe AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem ve birçok hayvan sever katıldı.

Aşurenin de dağıtıldığı programda ilk olarak konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı. Bugün Malatya milletvekilleriyle birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatmış oldukları ‘Sev Beni’, ‘Şanslı’ projelerinin tanıtımı için bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Çınar, ilginin mükemmel olduğunu söyledi.

“ÇOCUKLAR HAYVANLARDAN UZAK KALDI”

Hayvanlardan uzak kalındığını ifade eden Başkan Çınar, “Proje mükemmel. Biliyorsunuz son dönemlerde hayvanlara çok fazla eziyet edildi. Çok fazla çirkin görüntülerle muhatap olduk. Bizler hayvanlardan uzak kaldık. Çocuklar hayvanlardan uzak kaldı. Özellikle site türü yapılaşmaların artması, şehirleşmenin çok hızlı olması, doğa ve hayvanlarla ilgilenme fırsatının olmamasından dolayı böyle bir proje gerçekleştirdik. ‘Sev Beni’ projemizle bütün okullarımızda bulunan öğrencilerimizle hayvanları buluşturuyoruz” diye konuştu.

“BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM”

Malatya’nın büyüyen bir şehir olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Başta Mehmet Çınar Başkanım olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Malatya’mız zaten gelişen, büyüyen bir şehrimiz. Çok yakın bir tarihte bir hayvanat bahçemiz açıldı. Oraya çok da yoğun bir talep ve ilgi var. Çocuklarımız, yaşlılarımız herkes gidiyor. Malatya sosyal ve kültürel anlamda gelişmesini devam ettiriyor. Bu anlamda da Başkanımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

GAYET GÜZEL BİR PROJE

Herkesin bir evcil hayvan besleme şansı bulunmadığını kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Gayet güzel bir proje. Çocuklarımızı özellikle okullarımızda, ilköğretim olsun ortaöğretim olsun çocuklarımız evcil hayvanları tanıma fırsatı buluyor. Herkesin evinde evcil hayvan besleme şansı yok. Ama belediyemizin bu tür uygulamasıyla kedileri, tavşanları, kuşları tanıtma projesini gayet olumlu buluyoruz. Malatya’mıza bir hayvanat bahçesinin yapılmasını da bir yönden çocuklarımızın bilgilerinin artması anlamında. Bu tür uygulamalar çocuklarımızın gelişimine ciddi manada katkı sağlayacak. Bir yandan da aşure etkinliğiyle birlikte çok güzel bir sosyal, kültürel etkinlik birleşti ve güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIM ÇOK ÖNEMLİ 2 PROJEYE İMZA ATIYOR”

Sosyal belediyecilik anlayışının en önemli göstergelerinden bir tanesi için burada bulunduklarını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, şunları kaydetti:

“Bugün Yeşilyurt Belediye’mizin atmış olduğu çok önemli adımlardan, sosyal belediyecilik anlayışının en önemli göstergelerinden bir tanesi için buradayız. Öncelikle hepimizin elinde aşureler var. Bu aşurenin içerisinde bulunan bütün ürünler gibi Türkiye’nin her aktörünün, her insanının aynen Türkiye gibi lezzetli, sağlıklı, sıhhatli olarak Türkiye olduğunu hissettirmesi lazım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kıymetli Başkanım hem aşure dağıtımını yapıp hem de çok önemli 2 projeye imza atıyor. ‘Sev Beni’ projesi özellikle çocuklarımızın okullarında hayvan sevgisinin aşılanması için, hayvanlara dokunması, onları sevmesi çok önemli. Özellikle son dönemlerde hayvanlarımıza yönelik yapılan canice hareketleri hepimiz şiddetle kınıyoruz. Bu sevgiyi öncelikle çocuklarımıza aşılamak için sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bir proje başlatmış vaziyette. Yerel yönetimlerin başlattığı bu projelerle birlikte biz de Meclis’te Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Adalet Bakanımızın yaptığı çalışmayla hayvanlara uygulanacak şiddetin önlenmesi için ciddi yasal düzenlemelerin yapılması için çalışma yapıyoruz. Adalet Bakanımız çalışmayı tamamlamış vaziyette. İnşallah milletvekilleri olarak bizler de bu teklifi Meclise getireceğiz ve hayvanlarımızın korunması konusunda alınması gereken tedbirleri ve şiddet uygulanması sonrasında verilmesi gereken cezaların Meclisimizden geçireceğiz. Ben yerelde bunun en önemli ayağı olan belediye başkanlarımızın hayvanlarımızın sevilmesi, korunması, kollanması adına yapmış olduğu bu tarz sosyal sorumluluk projeleri için kendilerini canı gönülden kutluyorum.”