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Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnaflarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnaflarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:05
Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret

Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, Hal Şube Müdürü Halil Fırat ve esnaflar eşlik etti.

Çevre illerden ilimize yaş sebze ve meyve getiren esnafların ilk ziyaret yerinin hal olduğunu belirten Başkan Polat, “Yaş Sebze ve Meyve Hali il dışından gelen esnaflarımız için Malatya’nın yüz akı durumundadır.  İl dışından Malatya’mıza sebze ve meyve getiren esnaflar, şehrimizin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, hizmet ve yatırımları ile gelişmişlik düzeyini ilk burada görmekteler.  Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız en güzel hizmetleri Malatya’mızla ve insanımızla buluşturmak. Bu amaçla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. İnşallah bugünümüz dünden, yarınımızda bugünden daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Polat, daha sonra hal esnafını gezerek bir süre esnafla da sohbet etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Yaş Sebze Ve MeyveHacı Uğur Polat
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