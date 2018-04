YARIN KAPILARINI AÇIYOR 

11-15 Nisan tarihleri arasında Mişmiş Park Fuar alanında gerçekleşecek . 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Gıda Fuarına 30 İl’den 150 firma katılacak. Konuyla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, “12. Tarım Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı etkinlere sahne olacak. Fuar süresince üretici birlikler tarafında fuara katılan ziyaretçilere çeşitli ikramlar gerçekleştirilecek. Fuar, Tarım İl Müdürlüğü ve yetiştirici birliklerin yarışmalarına, etkinlik ve ikramlarına sahne olacak” şeklinde konuştu.

Malatya’nın fuarlar şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Akın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük fuarlarından olan tarım ve teknolojinin buluştuğu 12. Anadolu Tarım Fuarı’nın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

“150 FİRMA FUARDA STANT AÇACAK”

150 firmanın fuarda stant açacağını söyleyen Akın, Fuar çalışmaları kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 30 il ile birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illerinin ziyaret edildiğini belirti.

Akın, bu illerdeki ticaret ve sanayi odaları, tarım il müdürlükleri, ziraat odaları, üretici birlikler ile illerin önde gelen tarım firmalarının ziyaret edilip fuara davet edildiğini söyledi.

Çalışmalar neticesinde bu yıl çok ciddi bir ziyaretçi sayısı beklendiğini söyleyen Akın, Adıyaman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Tunceli, Sivas, Mardin, Bingöl, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep ve Tunceli illerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst düzeyde ziyaretçi katılımı beklendiğini belirtti.

Akın, “Fuar süresince yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarım İl Müdürümüze, Tarım Kuruluşlarımıza, Birlik ve Ziraat Odası Başkanlarımıza, Muhtarlarımıza ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı yarın saat 13:00’da, 12. Tarım Fuarımızın açılışına bekliyoruz” diye konuştu.

FUAR ALANINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Öte yandan her gün 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuar için her gün eski belediye binası önünden saat başı ücretsiz otobüs kaldırılacak. Aynı zamanda Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan, Akçadağ ilçe merkezlerinden de ücretsiz araç kaldırılacak.14 Nisan günü yapılacak olan koyun kırkım şenliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın katılımı ile olacak. Şenlik kapsamında yerel sanatçıların yer alacağı mini bir konser düzenlenecek.busabahmalatya.com