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Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın bazı bölgelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını bildirildi.

Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın bazı bölgelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını bildirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:03
Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak

MASKİ' den yapılan açıklamada, yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplase çalışması yapılacağı için, Cumartesi günü 08.00-24.00 saatleri arasında bazı mahallelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Açıklamada “Malatya Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplasesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Çamurlu Mahallesi (Üniversite ve lojmanları), Yıldız Tepe Mahallesi, Göller Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Fırat Mahallesi, Çöşnük Mahallesinde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Belirtilen mahallerde ikamet eden abonelerimizin mağdur olmamaları için Cumartesi günü 08.00-24.00 saatleri arasında gerekli önlemleri almaları rica edilir” denildi.

Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın bazı bölgelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını bildirildi.

MASKİ' den yapılan açıklamada, yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplase çalışması yapılacağı için, Cumartesi günü 08.00-24.00 saatleri arasında bazı mahallelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Açıklamada “Malatya Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları kapsamında 500’lük duktil ve 700’lük çelik boru hattı deplasesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Çamurlu Mahallesi (Üniversite ve lojmanları), Yıldız Tepe Mahallesi, Göller Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Fırat Mahallesi, Çöşnük Mahallesinde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Belirtilen mahallerde ikamet eden abonelerimizin mağdur olmamaları için Cumartesi günü 08.00-24.00 saatleri arasında gerekli önlemleri almaları rica edilir” denildi.(Bülten)

Son Güncelleme: 20.04.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
MalatyaSu Kesintisi
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