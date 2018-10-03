Yarım kalan iş tamamlandı

TOKİ eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin bulunduğu bölgedeki vatandaşlar, üstyapı çalışmalarının tam olarak yapılmaması nedeniyle belediyeye tepkilerini dile getirmiş, biz de nu problemi “Yarım bırakılan iş, vatandaşları çileden çıkarttı” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Haberimizi dikkate alan ve vatandaşların sesine kulak veren yetkililer hemen bir çalışma başlatarak, yarım bıraktıkları işi tamamladılar.

Kazı yapılan ve bozuk olan yolları tamir eden, yola kilit taşı döşeyen belediyeye teşekkür eden vatandaşlar, yağmurlar tam başlamadan yollarının tamamladığını söylediler.

İŞİ TAMAMLADILAR

Vatandaşlar, “Buraları aydınlatma direkleri yapılacağı gerekçesiyle kazmışlardı ancak direkler uzun bir süre dikilmemişti. Bizler yarım bırakılan çalışmaların tekrar başlamasını isteyerek BUSABAH gazetesinden sesimizi yetkililere duyurmasını istedik. Gazete çalışanları sağ olsun bizleri kırmayarak buraya kadar geldiler. Şikâyetlerimizi dinleyerek, sesimizi ilgililere duyurdular. Kısa bir zaman sonra yetkililer sesimize kulak verip, hemen buralarda çalışma başlatarak, yarın bırakılan işi tamamladılar. Bizler başta BUSABAH gazetesi olmak üzere yollarımızı yapan yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.