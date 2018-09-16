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Yarım bırakılan iş vatandaşları çileden çıkarttı

TOKİ eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin bulunduğu bölgedeki vatandaşlar, yarım bırakılan üstyapı çalışmaların başlamasını istediler. Vatandaşlar, “Buraları aydınlatma direkleri yapılacağı gerekçesiyle kazdılar. Ancak direkler dikilmedi. Uzun zamandır böyle” dediler.

Yarım bırakılan iş vatandaşları çileden çıkarttı

TOKİ eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin bulunduğu bölgedeki vatandaşlar, yarım bırakılan üstyapı çalışmaların başlamasını istediler. Vatandaşlar, “Buraları aydınlatma direkleri yapılacağı gerekçesiyle kazdılar. Ancak direkler dikilmedi. Uzun zamandır böyle” dediler.

16 Eylül 2018 Pazar 12:11
Yarım bırakılan iş vatandaşları çileden çıkarttı

TOKİ eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin bulunduğu bölgedeki vatandaşlar, üstyapı çalışmalarının tam olarak yapılmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdiler. BUSABAH gazetesine konuşan vatandaşlar, yarım kalan çalışmaların yeniden başlamasını istediler.

YARDIM İSTİYORUZ

Yarım kalan çalışmanın yeniden başlatılmasını isteyen Zehra Ünlütürk isimli vatandaş, “Buraları aydınlatma direkleri yapılacağı gerekçesiyle kazdılar. Ancak direkler dikilmedi. Uzun zamandır böyle. Bizler yarım bırakılan çalışmaların tekrar başlamasını istiyoruz. Burayla elektrik şirketi mi, yoksa belediyeler mi ilgileniyor bilmiyoruz ama bir an önce buraların yapılmasını istiyoruz. Bundan sonra yağmurlar yağmaya başlar muhtemelen çamur da olur. Olası olumsuzluklara karşı yetkililerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

SORUNLAR VAR; AMA ÇÖZÜLMÜYOR

TOKİ’de var olan olumsuzlukların giderilmesi gerektiğini söyleyen Hayri Aydın isimli vatandaş ise, “Zaten TOKİ bölgesi üvey evlat gibi. Sadece diş hastanesinin çevresi değil, her yer böyle. TOKİ’leri karşılaştırdığınız da bile bölgedeki yerlerin ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. İlgilenmiyorlar. Bu bölgedeki vatandaşların bazıları üvey evlat gibi. Sorunlar var; ama çözülmüyor. Bizler TOKİ’de yaşayan vatandaşlar olarak hizmetlerden yararlanmak istiyoruz. Bu tür olumsuzluklar giderilmeli” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 16.09.2018 12:12
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