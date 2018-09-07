Yardım bekleyen öğrenciler var

Bu derneği kurmaya ne zaman karar verdiklerini anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği Malatya Şube Başkanı İhsan Çolak, “Biz yetim öksüz ve kimsesizleri hedef aldık onlara gıda giysi ve yakacak yardımı yapıyoruz. Allah'ında en çok yardım edilmesini emrettiği kesim dul yetim ve öksüzlerdir” diye konuştu.

“ARTIK BOŞANANLARA YARDIM YAPMIYORUZ”

Bundan 3-5 ay önce eşinden boşanmışlara da yardım ettiklerini belirten dernek başkanı Çolak, “Ramazan'dan 3-5 ay önceye kadar, eşinden boşanmışlara da yardım ediyorduk. Ama son zamanlarda o kadar çok talep geldi ki, yani binlerce talep geldi. Yönetimde ki arkadaşlar dedi ki, 'biz bu kadar talebi karşılayamayız.' Yetimler Kervanı taşıma su ile dönen bir dernek. Yani bizim bir akarımız yok. Bunu samimi olarak söylüyorum, yani 5 lira bağış yapan var, 10 lira bağış yapan var. Sadece bir tane doktor var, aylık 500 TL veriyor. Bizim üst limit bağışımız o. Şu anda 430 ailemiz var. 2 bine yakın da ferdimiz var” ifadelerini kaydetti.

Resmi kurumlardan asla yardım almadıklarını ve talep etmediklerini belirten Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği Malatya Şube Başkanı İhsan Çolak, “Biz resmi kurumlardan yardım talep etmiyoruz. Belediyeleri de valiliklerinde bu yardım işlerine bakan birimleri var ve bu işi de çok güzel yapıyorlar. Bizim asıl görevimiz bulup vermek. İşte; valilikten belediyeden destek almak ne benim ne de diğer arkadaşlarımın kafasından geçmedi. Bizim dernekteki arkadaşlarımızın çocukları çok küçük, babalarına annelerine birer tane kumbara aldırıp, harçlıklarını kumbaraya atıyorlar o kumbaraya attıkları paraları yetim ailelere getiriyorlar. Ben çok duygulanıyorum, ‘İhsan kalk daha çok çalış, bak küçük bir çocuk bunu düşünmüş’ diyorum. Bu tür olaylar bizi daha çok zinde tutuyor. Şu an Türkiye 7 düvel değil 70 düvelden geçiyor. Ama insanlarımız sıkıntılı zaman diliminde sıkıntılı insanları unutmamaları gerekiyor. Çünkü onlara yapılan bütün yardımlar bizim üstümüze gelecek bütün şerleri belaları bertaraf ediyor. Şu zaman diliminde bizim daha çok yardım yapmamız lazım. Bizim ihtiyaç sahibi ailelerimiz daha çok destek olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Çolak, “Okul dönemi geldikçe daha çok yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Anneler, 'Okul açılacak ne yapacağız?' diye geliyorlar. Okul dönemi geliyor inanın kalbimize sancı girdi. Biz ne yapacağız? Ekonomik şartlar değiştikçe insanlar ellerindeki malı tutmaya çalışıyor. Kendine ait olmayanları tutmaya çalışıyor. Şimdi yaklaşık bin 300 tane okula gidecek ve yardım bekleyen öğrencimiz var” diye konuştu.

“6 AYLIK BEBEĞİNİ EVDE BIRAKAN KADIN VARDI”

Çolak, “Buraya kayıtlı olan ailelerden bir kadın 6 aylık bebeğini evde bırakıyor. Evin önünde kalabalık var mı diye bakıyordum. Öğle arası koştur koştur eve geliyordum. Her gün çocuğun üstüne açıp nefes alıp verdiğini görene kadar bu sıkıntıyı yaşadım. Yetimler Kervanı ile tanıştım rahatladım. Bizimle tanıştıktan sonra bir yıl daha gitmiş o ailenin çocuğuna bakmaya. Bizim karnımız doyarsa çocuklarımız büyüyen kadar yarım gün işlere gideyim aman çocuklarımın başında olayım dedim diyor. İstanbul'dan bize ayakkabı göndermişti bir firma. Getiren firmaya dedim ki ya kardeş benim bunları taşıttıracak adamım yok dedim. Yani biz zahmet bunları yukarı taşı, bunlar hep yetim. Ben de yetim kaldım dedi, kim bana destek oldu ki bende yapayım dedi. Sırtımı döndüm yukarı çıkıyordum bir baktım ki o çocuk. Sırtına almış bunların hepsini içeri getirdi. Bir de 20 TL bağış yaptı. ‘Ağabey özür dilerim dedi ben yanlış yaptım doğru söylüyorsun’ dedi. Bir anne geliyor. Kızım evlenecek çeyizi yok. Kızım gittiği yerde utanmasın diyor. Bu ailenin babası yok, anne çocukları için yemeyi unutmuş, içmeyi unutmuş, inanın bana konuşmayı da unutmuş” sözlerine yer verdi.

“VALİ KABAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAŞLILARA BAKIM YAPTIK”

Malatya Valisi Ali Kaban öncülüğünde yaşlılara yönelik bakım programı düzenlediklerini belirten İhsan Çolak, “Biz 20 tane yaşlımızın evine gidiyoruz, sabah kahvaltımızı onların evinde yapıyoruz. Bu işlerle görevli arkadaşlarımız var bütün masrafları valiliğimiz üstlenmiş durumda. Sabah kahvaltı yapıyoruz onların evini temizliyoruz. Bir evlat gibi davranıyoruz onlara. Evini temizlemeye giden temizlikçi gibi değil” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com