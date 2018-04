YARALI MEHMETÇİKLERİ  UNUTMADILAR 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de görev yaparken PKK/PYD’li teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bingöl, askerlere hastanede iyi bakıldığını ifade etti.

Bingöl, “Burada ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde özveri ile can siperhane görev yapan hizmetlisinden hekimine tüm sağlık camiasına teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki, bu operasyonlar Suriyeli misafirlerimizin güvenlikle ülkelerini dönmek içindir. Ülkemize dışarıdan müdahale eden proje örgütlerin bu tehditlerini bertaraf etmek içindir. Bazen şehitlerimiz geliyor. Bu noktada bazen de yaralılarımız geliyor. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse Özgür Suriye Ordusu askerlere burada olduğu gibi ülkemizdeki diğer hastanelerde de her türlü ihtimam gösteriliyor. Hiçbir eksiklikleri yok, her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Askerlerimiz inşallah kısa sürede teröristleri bu bölgeden temizlerler bizler de rahat uyuruz. Rabbim, ülkemizin, milletimizin, İslam Aleminin yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer eylesin. Suriye'de kardeşliğe ve bu savaşın bitmesine inanan bütün kardeşlerimizle hep birlikte el ele vererek hem buradan PKK'yı, YPG'yi temizleyeceğiz hem de burayı emperyalistlerden kurtaracağız. Geçmişte olduğu gibi kardeşçe yaşamaya, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde devam edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com