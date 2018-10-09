Yaralı Kudüs’ten Türkiye’ye teşekkür

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Camii Sempozyumu’na (Sosyo-Kültürel ve Mimari) konuşmacı olarak katılan Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı, Filistin ve Kudüs Baş Müftüsü ve Yüksek Fetva Meclisi Başkanı İbrahim K. M. Avadallah, Karadağ İslam Meşihatı Başkanı Rıfat Fejziç, yaşadıkları sorunları ve Türkiye’ye olan sevgilerini anlattılar.

Panelde ilk olarak söz alan Karadağ İslam Meşihatı Başkanı Rıfat Fejziç, Karadağ’ın küçük bir devlet olduğunu söyledi.

BİR CAMİ AÇMAK ÇOK BÜYÜK MESELE

Osmanlı’nın kültürünü alan bir bölge olduklarını dile getiren Fejziç, “Ben 9 Eylül İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 1999’da mezun oldum. Türkçe konuşurken mutlaka hata yaparım, bunu biliyorum. Onun için özür diliyorum. Ben bir Boşnak olarak Türklere hayranım. Biz Osmanlı’nın kültürünü alan bir bölgeyiz. Yani biz İslamiyet’i Osmanlılardan aldık. Burada camiler nasıl görünüyorsa bizim orada da öyle görünüyor. Cumhurbaşkanını da takip eden bir insanım ben. Sizin Cumhurbaşkanınız aynı zamanda bizim gönül Cumhurbaşkanımız. Gerçekten camiler çok önemli. Siz burada bunun farkında değilsiniz ama biz orada nasıl yaşıyoruz, bir cami için ne kadar mücadele ettiğimizi bilseniz o zaman caminin kıymetini bilmiş olursunuz. Arsa bulamıyoruz, arsayı bulacaksınız, satın alacaksınız; arsayı satın aldıktan sonra belediye zorluk çıkarıyor. Bir cami açmak çok büyük mesele” diye konuştu.

HALA İZİN ALAMADIK

“Gerçekten uzun yıllar biz Komünizmin altında yaşadığımız için Türkiye’ye susamıştık. Türkiye’yi görmek için, cami görmek için, ezan dinlemek için can atıyorduk” diyen Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı ise şunları söyledi:

“Ben bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Komünizm döneminde bizim köyde bir adam vardı. Türkiye sınırına yakın bir yerde askerlik yaptığı için Selimiye Camiinin minarelerini dürbünle görmüş olgusu hasebiyle biz ona ‘hacı’ diyorduk. Cami, ezan hasreti bu kadardı. Allah’a şükür bu tarih oldu. Bu sefer Bulgar Devleti bizi başka türlü sıkıştırmaya başladı. Ve maalesef bugüne kadar devam ediyor. Bugün de bizde camisi olmayan neredeyse 400 köyümüz var. Bayramlarda, çamurda bayram namazı kılıyorlar. Sofya’da Osmanlı döneminin sonuna doğru 82 camiden bugün ibadete açık tek bir camimiz var. 2012 yılında bir arsa satın aldık. Ve Büyükşehir Belediyesinden izin almak için başvurumuzu yaptık. Bugüne kadar halen izin alamadık. Ezanla, minareyle ilgili sıkıntı çıkartıyorlar. Bizler mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Cami olmaması problemini belki Türkiye’de yaşayan Müslümanlar bilmiyor. Allah hiç kimseye göstermesin. Çünkü camisiz olmak neredeyse yok olmak demektir. Burada devletinizin kıymetini bilin. Gerçekten Türkiye’de yaşamak, Türkiye’de ikamet etmek büyük bir şeref, Allah’ın lütfudur. Biz her problemimizi çözmek için Türkiye’ye başvuruyoruz.”

KARADAĞ’DA OLMAYAN İMKANLARIMIZ VAR

Seçimle iş başına geldiğini dile getiren Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif de, “Batı Trakya dediğimiz zaman, Doğu Trakya’nın yani Edirna’nin hemen Batı’sında bulunuyor. Lozan Antlaşması’yla bırakılmış, 150 bin civarında Müslüman Türk’üz. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Balkanlarda en şanslı topluluğuz. Gerek Bulgaristan’da gerekse Karadağ’da olmayan imkanlarımız var. Sebebi de Türkiye ve Yunanistan anlaşarak patrikhanenin İstanbul’da kalması adına bize orada dini özerk olarak bırakmışlar. Ben Batı Trakya’daki Türklerin bizzat seçimiyle iş başına geldiğim için bana seçilmiş müftü deniyor. Fakat son zamanlarda Yunanistan bu anlaşmaları bozarak, bir de müftü tayin etmeye çalıştı ama Batı Trakya’daki Müslüman Türkler hiçbir zaman itibar etmediler. Etmiyorlar” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Mescit-i Aksa’nın bütün ümmetin mescidi olduğunu söyleyen Filistin ve Kudüs Baş Müftüsü ve Yüksek Fetva Meclisi Başkanı İbrahim K. M. Avadallah da, “Yaralı Kudüs’ten bu davete icabet ettiğimden dolayı kendimi şanslı görüyorum. Ben bunu bir şans olarak görüyorum. Özellikle konunun mescitler olması benim için son derece önemli. Yaralı olan şu anda esaret altında bulunan Mescid-i Aksa hakkında konuşmak için benim için bir fırsat. Rasulullah’ın (sav)İsra yaptığı, Mescit-i Haram’dan sonra insanlara ibadet için yapılan ikinci mescit. Müslümanların ilk kıblesi ve kendisine gitmenin sevap olduğu üçüncü mescit. Fakat diğer mescitler şu anda özgür, ama Mescit-i Aksa müstesna. Mescit-i Aksa sizin mescidiniz. Sadece Filistinlilerin veya Kudüslülerin mescidi değil. Orası ümmetin mescidi. Fakat siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda gerekli olan desteğin geldiğini söyleyemeyiz. Türkiye Hükûmetine burada özellikle teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Kudüs ve Mescit-i Aksa’yla ilgili Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.