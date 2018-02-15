YAPILAR ‘KAT’LANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı dün yapıldı. Toplantı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Çakır, maddelere geçemeden önce Malatya’nın kayısısının önemine değindi. Payitaht Abdülhamit dizisinde kayısının reklamının yapılmasına değinen Çakır, kayısının tanıtım ve reklamının önemine değindi. Başkan Çakır, 14 Şubat Sevgililer Günü için de, “Sevdiklerinizin kıymetini bilin” dedi.

Toplantıda gündem maddelerinin bazıları komisyonlara havale edildi. Kabul edilen maddeler arasında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 71 ada, 1 nolu parselde ada ayrım çizgisinin değiştirilerek İ-3 kat olan yapı nizamının İ-5 kat olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu kabul edildi.

OTOPARK SORUNU VE PARKMETRE

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu tarafından parkmetre uygulaması yapılması kararı alınan bölgelere ait cadde ve sokaklardaki parkmetre uygulamalarının imar planına işlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi. Bu maddede nüfus yoğunluğunun artmasından dolayı yetersiz otopark alanı sorununun ortaya çıktığı ifade edildi. Bu sorun için belirleme ve yollarda imar uygulaması uygun görüldüğü bildirildi. Bu anlamda Meclisteki üyeler zabıtadan hassasiyet beklediklerini belirttiler.

5 KATTAN 7 KATA

Malatya İli Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 6047 ada ve 3 parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu da kabul edildi. Buna göre, söz konusu parseldeki yapıların 5 kat sınırı 7 kata çıkarıldı. Bu durum akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Binalar 5+1 katı geçemeyecek. Yüksek binalara bir daha müsaade etmeyeceğiz” cümlelerini akıllara getirdi. Buna istinaden açıklanan gerekçede ise imar bütünlüğünün korunması için böyle bir kararın alındığı bildirildi. Ayrıca, bunun kent estetiği adına alınan bir karar olduğu da ifade edildi.