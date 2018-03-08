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“YANILTTIK”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı bazı kesimlerin bu puanları toplayacaklarına inanmadıklarını belirterek, “Bugüne kadar topladığımız 34 puan var.

“YANILTTIK”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı bazı kesimlerin bu puanları toplayacaklarına inanmadıklarını belirterek, “Bugüne kadar topladığımız 34 puan var.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 16:56
“YANILTTIK”

Bazı kesimler bu puanları toplayabileceğimize inanmadılar. Lig bittiğinde 30 puanın altında kalacağımız düşüncesindeydiler. Bütün otoriteleri yanılttık” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, takımdaki son durumu değerlendirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da dördüncü sezonunu geçirdiğini belirten Ali Ravcı “Yeni Malatyaspor camiasında 4’üncü sezonum. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bir Malatyalı olarak burada bulunmaktan başarının içerisinde olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Aradan geçen süre zarfında çok şeyler yaşadık. Çok sevinçli günlerimiz, şampiyonluklarımız oldu. Üzüldüğümüz günlerde oldu ama bütün zorlukların üstesinden gelmesini de iyi bildik. Sezon başında takım oluşturulurken, akıllarda çok fazla olumlu düşünceler yoktu. Aslında bu düşünülen şey yalnızca bu sezon akıllara gelen şeyler değildi. Önceki sezonlarda da bunları yaşadık. Bu tür olumsuz düşünceler çok küçük grupların düşündüğü şeylerdi. Biz işimizi yapmaya devam ettik. Bu takımı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz, şampiyonluğa oynarsak bu takımı nasıl şampiyon yapabiliriz, hedef ligde kalmaksa nasıl kalabiliriz bunları düşündük. TFF 1. Lig’e çıktığımız ilk sezon da bu sezonda hedef aynı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu başarıda aslan payı elbette futbolcu kardeşlerimizindir. Yeni Malatyaspor’a bu güne kadar gelmiş gitmiş ve mevcuttaki futbolcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum. Çünkü bu başarının gerçek mimarı kendileridir. Bu konuda söylenecek çok şey var. Bizlerde onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

“BÜTÜN OTORİTELERİ YANILTTIK”

Bazı kesimlerin bu puanları toplayacaklarına inanmadıklarını belirten Ravcı şunları söyledi: “Süper Lig’de bu haftaya kadar gidişatımız oldukça iyi özellikle ilk yarıyı hedeflediğimiz puanın üzerinde bitirdik. Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bugüne kadar topladığımız 34 puan var. Bazı kesimler bu puanları toplayabileceğimize inanmadılar. Lig bittiğinde 30 puanın altında kalacağımız düşüncesindeydiler. Biz yine her zaman olduğu gibi bütün otoriteleri yanılttık. Futbolcularımızın saha içerisinde gösterdikleri mücadele, takım içerisindeki birlik beraberlik dostluk bunun sahaya yansıtılması, saha içerisindeki yardımlaşmaları bunları hepsi birer etken. Gidişattan memnunuz. Ligin bitmesine henüz var. Biz mevcut puanı yeterli görmüyoruz. Daha da üzerine çıkabiliriz. Çünkü o gücümüz var. İnşallah daha da puan toplayacağız. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Ligin ilk yarısında evimizde diğer büyük takımlara karşı oynadık. Hepsinde de rakiplerimizden daha üstün futbol oynadık. Hem iyi mücadele ettik hem de puan ve puanlar almasını bildik. Pazar günü oynayacağımız maç da onlardan birisi olacak. Her maça aynı ciddiyetle ve motivasyonla hazırlanıyoruz. Rakibin pozisyonu bizim için fark etmiyor. Ama takdir edersiniz ki şimdiki rakip Fenerbahçe. İster istemez hem futbolcuda hem taraftarda Yeni Malatyaspor camiasında bir heyecan var. Bu maçlar çünkü hafta boyunca çok konuşulan maçlardır. Futbolcularımız hazırlıklarını iyi şekle yapıyor. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Taraftarlarımızın desteğiyle umuyorum iyi bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum.” busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıMalatyasporBUSABAH GAZETESİ
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