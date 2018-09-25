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Yangın ucuz atlatıldı

Malatya’da bir mahrukatçıda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın ucuz atlatıldı

Malatya’da bir mahrukatçıda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

25 Eylül 2018 Salı 14:05
Yangın ucuz atlatıldı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yer alan Mahrukatçılar Sitesi’nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede satılmak üzere bekletilen tahtalara sıçramasıyla yangın büyüdü.

KÖPÜKLÜ SU İLE MÜDAHALE

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler diğer işyerlerindeki odunlara sıçramadan kontrol altına alındı. Köpüksü suyla yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
YangınMahrukatçıMalatya
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