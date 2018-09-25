Yakıt kamudan fatura vatandaştan!

Dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Türkiye ekonomik açıdan çok zorlu bir süreci yaşarken belediyelerdeki makam aracı saltanatı devam ediyor. Malatya’da da aynı durum söz konusu iken, makam araçlarına verilen kiralar, araçlara alınan akaryakıtlar ve daha bilumum konu, israfın boyutunu gözler önüne seriyor.

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Türkiye, tasarruf etmek için bazı yollar denese de zamların ve sıkıntıların önüne çoğu noktada geçilemiyor. Bu anlamda israf boyutu da ciddi oranlara varmış bulunuyor. Belediyelerin makam araçları ise israfın en büyük temsiliyetini taşıyor.

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Malatya’da da makam araçlarının çokluğu dikkat çekiyor. Kira sistemiyle kullanılan bu araçlar, inanılmaz boyutlara varan israflar oluşturuyor. Bazen de bu araçlar satın alınıyor.Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının, belediye sekreterinin ve yardımcılarının,belediye birim başkanlarının kullandığı makam araçlarında akaryakıt, bakım-onarım gibi harcamalar da yapılıyor. Şoförlere verilen ücretler ise dikkat çekiyor. Ayrıca bu araçlar çoğu zaman kamu görevi dışında da kullanılıyor. Tabi bu paralar vatandaşın cebinden çıkıyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İçe belediyelerinden Yeşilyurt Belediyesinde Başkan Mehmet Çınar’ın makam aracı için aynı durum söz konusu. Başkanın yanı sıra 6 başkan yardımcısı, 21 birim müdürü bulunuyor. Bu kişilerin de makam aracı kullandığı tahmin edilirken, israf noktasında nasıl bir gerçek olduğu gün yüzüne çıkıyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ

Battalgazi Belediyesinde Başkan Selahattin Gürkan’ın da makam aracı bulunuyor. Battalgazi’de 4 başkan yardımcısı, 18 birim müdürü bulunuyor. Battalgazi Belediyesinin tam olarak kaç araç kiraladığı ve kaç makam aracına sahip olduğu bilinmiyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Malatya Büyükşehir Belediyesinde Başkan Hacı Uğur Polat’ın kullandığı makam aracından başka 3 başkan yardımcısının da makam aracı bulunuyor. Belediye bünyesinde 22 birim müdürü, 4 genel sekreter yardımcısı bulunuyor. Bu kişilerin makam aracı kullandığı tahmin edilirken, MASKİ Genel Müdürünün de makam aracı kullandığı belirtiliyor. Makam araçları konusunda MASKİ neredeyse diğer belediyelerle yarışır durumda. MASKİ’de 13 daire başkanlığının yanı sıra 34 şube müdürü bulunuyor. Şube müdürlerine de makam aracı tahsis edildiği iddia edilirken, bu araçların zaman zaman resmi tatillerde özel hizmette kullanıldığı dahi konuşuluyor. Diğer taraftan, sadece belediyelerde değil bakanlıkların il müdürlüklerinde de aynı durum söz konusu. İl müdürlerinin makam araçları yine israfa katkı sağlıyor.

115 BİN KAMU ARACI

Son günlerde gündeme gelen makam araçları için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Türkiye, geçtiğimiz haftalarda tasarruf önlemleri kapsamında kamu araç sayısında azalmaya gitmeyi planladı. Belediyeler ve onlara bağlı şirketlere ait kiralama yönetimiyle sağlanan araç tahsisleri de ayrı bir israf kalemi olarak öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Türkiye’deki son veriler ışığında 115 bin kamu aracı bulunduğu ifade ediliyor.

KAMU GARAJINA PARK EDİLECEK

Ayrıca 81 ile gönderilen Tasarruf Tedbirleri konulu genelde makam araçlarına ilişkin şunlar ifade ediliyor:

“Tüm resmi taşıtların kullanılması; gerek 237 Sayılı Taşıt Kanununda ve gerekse Başbakanlığın 17 Ocak 2007 tarih ve 2007/3 sayılı genelgesinde belirtilmiştir.Tüm kamu taşıtları ve kamu hizmetlerinin ifası için kiralanan araçların; anılan kanun ve genelgelerde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kullanılmasını, resmi hizmete mahsus araçların (kiralanan araçlar dâhil), makam araçları veya özel araçlar gibi kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmemesini, özellikle özel işlerde, tatil günlerinde ve resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, kurum amirleri tarafından gerekli hassasiyet gösterilerek, bu konuda herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesini, personelin de aynı ölçüde bahse konu hususlara özen göstermeleri sağlanacaktır.Kamu taşıtlarının (kiralanan araçlar dâhil), resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesine müteakip bütün taşıtlar kurum garajına veya önüne park edilecektir.”