Yakıldı, yıkıldı meçhul oldu

Tasarruf tedbirleri kapsamında ihalesinin iptal edildiği söylenen Malatya eski Devlet Hastanesinin arsası üzerine kurulacak olan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin yapımı yılan hikâyesine döndü. Devlet Hastanesinin ihalesinin iptal edilmesi başta çevre mahallelerde yaşayan vatandaş olmak üzere bütün esnafların tepkisine neden oluyor. BUSABAH gazetesine konuşarak tepkilerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, hastanenin bir an önce yapılmasını istiyorlar.Hastanenin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili net bir şey bilmediklerini dile getiren Şarküteri esnafı Cumali Dizak, hastanenin ihalesinin devam ettiğini veya ihalenin durdurulduğunu bilmediklerini söyledi.

HASTANEYLE ALAKALI NET BİR ŞEY BİLMİYORUZ

Hastanenin yapılmamasının vatandaşlar ve esnafları çok etkileyeceğini belirten Dizak, “Buradaki esnafların ve vatandaşların tamamı hastanenin yapılmasını bekliyorlar. Çünkü buraya bir hastanenin yapılması hem buradaki vatandaşlarına hem de esnaflarına artı bir katkı sunacak. Hastanenin ihalesinin iptal edilmesi vatandaşları ve esnafları olumsuz etkileyecek. Biz hastanenin ihalesinin iptal edilmesi taraftarı değiliz. 300 yataklı bir hastanenin yapılması zor değil. Bir hastanenin yapılması bütçeyi etkilememesi gerekiyor. Eğer hastane yapılmasıyla bütçenin etkileneceği söyleniyorsa bu geçerli bir sebep değil. Doların yükselmesiyle birlikte yatırımların durdurulduğu söyleniyor. Hastaneyle alakalı net bir şey bilmiyoruz. Eğer ihale durdurulduysa belki de hastane yıllarca yapılmayacak. Burada etkilenen hem vatandaşlar hem de esnaflar olacak” ifadelerine yer verdi.

BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Acillik bir durumda en yakın özel hastaneye gittiklerini kaydeden Dizak, “Acillik olduğumuzda bize en yakın hastaneye gidiyoruz. Bize en yakın hastane de özel hastaneler. Özel hastanelerde hem giriş ücreti var hem muayene ücreti var hem verilen tahlil olsun MR olsun bunlardan da ayrı ücret alıyorlar. Özel hastaneye gidilip muayene olunup çıkılması 150 TL’yi buluyor. İnsanların buna gücü yetmiyor. Devlet hastanesine gitmek isteyen birisi uzak yere gidecek. Orada da bir yoğunluk var. Belki tahlil, MR sonucunu almak için günlerce bekleniyor. Bundan dolayı bu bölgeye yapılması düşünülen Devlet Hastanesinin bir an önce yapılması gerekiyor” söylemlerinde bulundu.

ZOR DİYE BİR ŞEY YOK

Vatandaşların tamamının mağdur olduğunu ileri süren Taksici esnafı Mustafa Toperde, “15 yıldır burada taksicilik yapıyorum. Hastanenin buradan kaldırılması bu mahalle başta olmak üzere, Çöşnük’e, İzolutepe’ye ve Kale’den gelen vatandaşları bile mağdur ediyor. Buradaki mahalleler yoksul mahalleler. Vatandaş burada acillik olduğunda ben yeni Devlet Hastanesi 20 TL’ye götürüyorum. Buradaki vatandaşları yazık. Geceleyin rahatsızlanan birisi acile gitmek istese gidemiyor. Koskocaman bir ilçeye bir hastane gerekiyor. Neden yapılmıyor, biz sebebini öğrenmek istiyoruz. Bu devlete 300 yataklı bir hastaneyi yapmak zor değil. Bu hükümete zor diye bir şey yok. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz. Buraya çok acil bir hastanenin yapılması gerekiyor. Vatandaşların tamamı mağdur” şeklinde konuştu.

BİR VATANDAŞ HASTALANDIĞI ZAMAN NE YAPACAK?

Bartın’a bir devlet hastanesinin temeli atıldığına dikkat çeken Eczacı Cemal Gürhan da, şunları dile getirdi:

“Krizden dolayı hastanenin ihalesinin iptal edildiği söylendi. Ama geçen gün televizyonlarda izledik ve Bartın’da şu anda 400 yataklı bir devlet hastanesinin temeli atıldı. Peki, Bartın’da kriz yok mu, sadece kriz Malatya’yı mı etkiliyor. Bartın’da sıkıntı yok. Ama bizim siyasilerimiz hiçbir zaman sözlerini yerine getiremediler. Bir Malatya Battalgazi’nin 400 bin nüfusu var ve rezillik içerisinde. Hastalar perişan ve hastaları özel hastanelere yönlendiriyorlar. Bir vatandaş hastalandığı zaman ne yapacak? Randevu alamıyor, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıka basa dolu vatandaş ne yapacak, büyük bir ihtimalle özel hastanelere gidecek. Bu tarafta yaşayan insanların birçoğunun maddi durumu iyi değil. Ben bir eczacıyım, gece nöbet tutuyorum. İnancınız olsun, bir ağrı kesici alamayacak insanlar geliyor. Hastaneye gidemiyor. Gecenin ikisinde bir araba 30 TL’ye gidiyor. Biz bu insanları gördükçe üzülüyoruz. Bazıları eczane olduğu için hastane yapılmasını istiyor diyebilirler. Ama benim için burası olmasa başka yer olur. Ben eczane amaçlı konuşmuyorum. Başka yerlerde eczane açabilirim. İnsanların yüzde 99’u bu yüzden sıkıntı çekiyor. Yaşlı insanlarımız gidemiyor. 300 yataklı bir hastanenin yapılması hiç zor değil. Bunun devletimize bir külfet giderecek bir şeyi yok. Malatya 1 milyon nüfusa geldi ve bir devlet hastanesine ihtiyacı var.”

BURASI 11 MAHALLENİN ORTAK NOKTASI

Semt polikliniğinin yetersiz olduğunu vurgulayan Bülent Türkmen isimli vatandaş ise, “Her seçim öncesi hastanenin yapılacağını söylüyorlar ama bu seçim ekonomik krizi bahane ederek ihaleyi iptal ettiler. Burası 11 mahallenin ortak noktası. En uzak mahallenin buraya olan yürüme mesafesi 30 dakika. Yukarıya yapılan TOKİ evlerinde, yaşayan sayısı neredeyse 5 bin kişi. Ve buradaki insanlar 10 kilometre ilerideki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiyorlar. Burada bulunan semt polikliniği çok yetersiz. 1 aya randevu veriliyor. Tahlil veriyorsunuz, yarın gelin diyorlar, geliyoruz doktoru bulamıyoruz. Vatandaşlar çok mağdur” şeklinde konuştu.