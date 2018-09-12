“Yağmur suyu drenaj altyapımız yetersiz”

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten, “Kapılık Kaptajı’ndaki kaynak yaklaşık 1 milyondan fazla nüfusa yetecek suya sahip, fakat bu kaynağı olumsuz etkileyecek iklim ve jeolojik yapı değişim risklerine karşı alternatif su kaynaklarını hazırda tutmamız gerekir. Bunun için çalışmalar yapmalıyız” dedi.

ORTA ŞİDDETTEKİ YAĞIŞLARDA BİLE…

Malatya'nın en ufak yağışlarda bile sular altında kaldığını belirten Özten, “Orta şiddetteki yağışlarda şehir merkezinde problem yaşandığına göre yağmursuyu drenajı altyapımız yetersiz demektir. Özellikle yağmur suyunu kanalizasyon hattına bağlayarak kanalizasyon hattının taşma- tıkanmasına ve arıtma giderlerinin armasına neden olunuyor bunun belediye tarafından engellenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“NUMUNE ALINARAK ANALİZ YAPILMALI”

“MASKİ’nin sorumlu olduğu coğrafyadaki su kaynaklarının envanterini çıkarıp harita üzerine işlemesi gerekir” diyen Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten, “Bu envanterde kaynağın yeri mevsim ve yıllara göre debisi, analizi ve beslediği coğrafya gibi bilgilerin işlenmesi gerekir. Yaklaşık 6 yıldır, Malatya Büyükşehir olduğundan beri MASKİ’nin sorumlu olduğu kırsal kesimden içme suyu ile ilgili şikayetler geliyor. Bu bölgelerde kalifiye eleman ve diğer altyapılarını tamamlaması gerekir. Personelin mesleki yetersizliğini meslek içi eğitim vererek gidermesi gerekir. Makul periyotta kaynak ve tüketici musluklarından numune alınarak analiz yapılmalı, muhtemelen bu yapılıyordur, fakat çeşitli araçlarla yayınlanmalı, vatandaş haberdar edilmeli” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIKLI BORULARLA DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Özten, “İçme suyu isale hattındaki sağlıklı ömrünü tamamlamış pik, asbestli ve plastik boruları yeni teknoloji ile üretilmiş sağlıklı borularla değiştirmeliyiz, sızıntıları ortadan kaldırmalıyız. Kaptajın bulunduğu kapılık mevkiinden aynı kaliteyle vatandaşın musluğuna ulaşması gerekir. Şimdiki teknoloji bunu yapabiliyor, depo ve boru içindeki suyu zararlı maddelerden korumak için klor gibi maddeler kullanmadan veya çok az kullanarak” dedi. busabahmalatya.com