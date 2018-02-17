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Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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YAĞMUR SEVİNDİRDİ

Malatya'da uzun zamandan beri kurak giden havalar hepimizi korkutuyordu, neyse ki yağmur biraz olsun yağdı.

YAĞMUR SEVİNDİRDİ

Malatya'da uzun zamandan beri kurak giden havalar hepimizi korkutuyordu, neyse ki yağmur biraz olsun yağdı.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 17:31
YAĞMUR SEVİNDİRDİ

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyrediyor, kayısı üreten vatandaş ise sıcak geçen havalar nedeniyle kayısının erkenden çiçek açmasından tedirgin.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada''Bölgemizde havanın çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin edilmekte. hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.'' denildi.

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:

Merkez Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 12; Akçadağ Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 13; Arapgir Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 12; Arguvan Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 10;Battalgazi Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 13; Darende Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 11; Doğanşehir Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 10; Doğanyol Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 14;Hekimhan Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 11; Kale Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 12; Kuluncak Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 10; Pütürge Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 11; Yazıhan Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 14; Yeşilyurt Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu 13. (busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 17.02.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
YağmurMalatya Hava DurumuMalatya
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