Yağmur Kendini Hissettirecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya çok bulutlu geçecek.Bingöl’ün sabah sabah saatlerinden itibaren, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’de ise öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış öncesi ve yağış esnasında yer yer kuvvetli esecek” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı da bildirildi.