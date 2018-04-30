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Yağmur Kendini Hissettirecek

Malatya’da havanın yağmurlu geçmesi bekleniyor. Hafta içerisinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Yağmur Kendini Hissettirecek

Malatya’da havanın yağmurlu geçmesi bekleniyor. Hafta içerisinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Yağmur Kendini Hissettirecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya çok bulutlu geçecek.Bingöl’ün sabah sabah saatlerinden itibaren, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’de ise öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış öncesi ve yağış esnasında yer yer kuvvetli esecek” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı da bildirildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Hava DurumuYağmur
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