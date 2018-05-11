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Yağmur, hafta sonuna kadar yağacak

Malatya’da geçtiğimiz hafta başlayan yağmur, aralıklarla cumartesi gününe kadar yağmaya devam ediyor.

Yağmur, hafta sonuna kadar yağacak

Malatya’da geçtiğimiz hafta başlayan yağmur, aralıklarla cumartesi gününe kadar yağmaya devam ediyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:23
Yağmur, hafta sonuna kadar yağacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış, etkisini belirli aralıklarla bölge illerde ve Malatya’da göstermeye devam edecek.

Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmeye devam edeceğini bildirdi.

DİKKATLİ OLUN!

Yağışların; Elazığ, Malatya ve Bingöl'ün güney bölgeleriyle Adıyaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bugün Malatya’da bazı bölgelerde yer yer sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava Malatya’da hafta sonuna kadar devam edecek. 

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Anahtar Kelimeler:
HavaYağışMalatya
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