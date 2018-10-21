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Yağmur hafta boyu sürecek

Malatya’da bugün hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yarın ve hafta boyunca ise yağmurun etkisini sürdürmeye devam edeceği bildiriliyor.

Yağmur hafta boyu sürecek

Malatya’da bugün hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yarın ve hafta boyunca ise yağmurun etkisini sürdürmeye devam edeceği bildiriliyor.

21 Ekim 2018 Pazar 14:52
Yağmur hafta boyu sürecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor” denildi.

UYARI!

Açıklamada ayrıca, “Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilerek uyarıda bulunuldu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYağmur
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