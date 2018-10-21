Yağmur hafta boyu sürecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor” denildi.

UYARI!

Açıklamada ayrıca, “Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilerek uyarıda bulunuldu. (Haber Merkezi)